Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как изменилось отношение Трампа к Украине?

По данным издания, во время саммита НАТО Трамп положительно оценил успехи Украины в производстве и применении дальнобойных беспилотников. Собеседники WSJ утверждают, что президент США регулярно получает разведывательные сводки о новых возможностях украинских сил и был впечатлен результатами их применения.

Журналисты напоминают, что еще в прошлом году Трамп заявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у того "нет козырей". Однако во время последней встречи на полях саммита НАТО его оценки стали значительно более благосклонными. По словам двух американских чиновников, эффективные удары Украины по военным объектам в глубине территории России также повлияли на общественные настроения в России, где все больше людей выступают за завершение войны.

По информации WSJ, Владимир Путин публично продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, в частности в отношении территориальных уступок со стороны Украины. Часть американских чиновников допускает, что к концу года Кремль может быть готов к переговорам о прекращении войны на условиях, приемлемых для Украины, однако другие собеседники издания считают такой сценарий маловероятным.

Во время саммита НАТО 8 июля Дональд Трамп также заявил, что США готовы предоставить Украине право производить зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, он отметил, что украинские удары на большие расстояния по территории России являются фактором, который может приблизить окончание войны. Ранее представители Государственного департамента США и Офиса президента Украины также сообщали о заметном улучшении отношения администрации Трампа к Украине, связывая это с успехами украинских военных и развитием отечественных беспилотных технологий.

Напомним, политолог Александра Филипенко рассказала в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп изменил риторику в отношении Украины, поскольку видит ослабление России и стремится позиционировать себя как политика, способного положить конец войне. По ее словам, в Белом доме уже открыто признают, что Россия несет значительные потери и не добивается существенных успехов на фронте. Эксперт также отметила, что на позицию Трампа влияют поддержка Украины со стороны американского общества, успехи ВСУ и укрепление отношений Киева со странами Персидского залива, которые являются важными партнерами для США.