США можуть контролювати Венесуелу роками, – Трамп

Дональд Трамп розповів ЗМІ про події у Венесуелі. Він довго хвалився успіхом і говорив, що пильно стежив за перебігом подій. Але що буде з країною далі, залишається неясним.

Як Трамп бачить майбутнє Венесуели?

У розмові з журналістами Трамп "насолоджувався успіхом операції". Проте не навів деталей щодо майбутнього Венесуели.

Він не сказав і того, чому визнав чинну віцепрезидентку Делсі Родрігес замість лідерки опозиції Марії Мачадо. І не вказав, чи може відправити в цю країну війська – як відомо, США обмежилися успішною операцією із захоплення Мадуро, але військ не вводили.

На запитання, скільки Америка керуватиме Венесуелою – три місяці, шість, рік чи довше, – Трамп відповів розмито: "Я б сказав, набагато довше".

А коли його спитали, як довго буде прямий контроль США за цією країною, він сказав, що час покаже.

Трамп запевнив, що Рубіо постійно спілкується з Делсі Родрігес.

Цікаво! ЗМІ не раз писали, що скинути режим Мадуро дуже хотів Рубіо – і що саме держсекретар є архітектором операції США проти Венесуели.

Ми будемо використовувати нафту і ми будемо купувати нафту. Ми знизимо ціни на нафту і ми будемо давати гроші Венесуелі, яких вона відчайдушно потребує,

– висловився лідер Сполучених Штатів.

Коли пройдуть демократичні вибори у Венесуелі – теж не відомо. Щоб відродити нафтовий сектор країни, теж знадобляться роки, вважає він.

Насамкінець Трамп сказав, що хотів би відвідати Венесуелу: "Я думаю, що колись це буде безпечно".

