Трамп заявив, що без його втручання, Росія б вже давно встановила контроль над Україною. Також він вчергове нагадав світові, що йому вдалось завершити вісім складних воєн.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на допис Трампа, передає 24 Канал.

Діяльність НАТО та війна в Україні: яку нову заяву зробив Трамп?

У своєму дописі Трамп зазначив, що до його приходу на посаду президента більшість країн НАТО нібито не виконували своїх фінансових зобов'язань та витрачали на оборону лише 2% ВВП. Втім, після приходу до влади "впливового" Трампа, оборонні витрати держав збільшились до 5% ВВП.

Не оминув лідер США й тему восьми воєн, зокрема в Україні.

Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 воєн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів,

– похвалився він.

Трамп вважає, що Росія та Китай не бояться НАТО без участі Сполучених Штатів. Ба більше, він висловив сумнів у готовності країн-членів Альянсу надати США допомогу у разі потреби.

"Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами", – додав він.

Трамп припустив, коли настане мир в Україні