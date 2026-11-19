Президент США Дональд Трамп висловився про війну Росії проти України та відносини між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. За його словами, український і російський лідери ненавидять один одного, однак їм потрібно знайти спільну мову.

Про це американський президент сказав журналістці Fox News під час спілкування в китайському Шеньчжені.

Якою була заява Трампа?

Трамп зазначив, що особисто підтримує добрі стосунки з обома лідерами, хоча вони дуже різні за характерами.

Ці двоє хлопців ненавидять один одного, і їм потрібно порозумітися. А я ладнаю з обома. Вони дуже різні люди,

– сказав президент США.

Наприкінці розмови Трамп повторив свою давню тезу про те, що повномасштабної війни Росії проти України нібито вдалося б уникнути, якби він залишився президентом США після виборів 2020 року. При цьому американський лідер знову заявив, що ті вибори були сфальсифіковані.

"Якби я був президентом, якби вибори не були сфальсифіковані й я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося", – сказав Трамп.

Що Трамп раніше заявляв про Україну?

Дональд Трамп неодноразово висловлювався про необхідність завершення війни та домовленостей між Києвом і Москвою. Він стверджував, що здатний припинити бойові дії завдяки переговорам із Зеленським і Путіним. Водночас його пропозиції щодо завершення війни та окремі заяви про відповідальність сторін неодноразово викликали критику.

Зокрема, Трамп раніше закликав Україну та Росію домовлятися про припинення бойових дій, а також висловлював невдоволення тим, що Зеленський не демонструє достатньої готовності до переговорів. Водночас українська сторона наголошує, що будь-які домовленості про майбутнє України мають ухвалюватися за її безпосередньої участі.

Крім того, 13 жовтня американський президент заявив, що обидві сторони нібито хочуть укласти угоду, однак не знають, як цього досягти. Водночас Трамп стверджував, що Путін більше прагне домовленостей, ніж Зеленський.