Трамп пропонує Кубі "дружнє поглинання" США: в іншому разі воно буде "недружнє"

Президент США Дональд Трамп заявив, що майбутнє Куби може розвиватися за двома сценаріями – або країна погодиться на "дружнє поглинання" США, або ситуація піде за "недружнім" варіантом.

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

Як Трамп погрожує Кубі?

Під час виступу Трамп фактично дав зрозуміти, що влада Куби на чолі з Мігелем Діас-Канелем може добровільно погодитися на зміну влади. В іншому випадку, за словами американського президента, результат для країни буде таким самим, адже Вашингтон у будь-якому разі планує встановити контроль над островом.

І це може бути дружнє поглинання. А може і не бути дружнім. Це не має значення, тому що вони, як то кажуть, вже на останньому подиху. У них немає енергії. У них немає грошей. Вони перебувають у глибокій гуманітарній кризі,

– заявив Трамп.

Він також зазначив, що економічна ситуація на Кубі значно погіршилася після ослаблення зв’язків із Венесуелою. За словами президента США, це призвело до припинення фінансової підтримки, яку острів раніше отримував від Каракаса.

Окремо Трамп згадав про кубинську владу, звинувативши її у жорстокому ставленні до населення. Він наголосив, що багато кубино-американців, які підтримали його на виборах, пережили важкі часи через політику Гавани.

"Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло", – сказав американський лідер.

Наприкінці брифінгу Трамп знову підкреслив, що Куба може погодитися на добровільні зміни, однак незалежно від рішення, Вашингтон все одно візьме її під свій контроль.

Такий розвиток подій не виключає засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко, аналізуючи події в Ірані під час розмови з 24 Каналом. Ні Китай, ні Росія, на думку аналітика, надавати підтримку цій державі не стануть. Він не розцінює дії Трампа, як глобальну стратегію вибивання союзників у Кремля, це просто є наслідком реалізації його інтересів.

Що Трамп планує зробити з Кубою?