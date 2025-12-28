Трамп домовився з Путіним про нову розмову: вже після зустрічі із Зеленським
- Путін і Трамп домовилися про повторну телефонну розмову після зустрічі Трампа із Зеленським.
- Їхня перша телефонна розмова тривала 1 годину і 15 хвилин перед зустріччю.
Путін поговорив з Трампом перед зустріччю американського президента із Зеленським. Вони домовилися поговорити телефоном ще раз після цієї зустрічі.
Про це розповів радник Путіна Юрій Ушаков, передає 24 Канал з посиланням на пропагандистське агентство ТАСС.
Путін і Трамп домовилися поговорити сьогодні ще раз
Російський диктатор Владімір Путін та президент США Дональд Трамп говорили телефоном 1 годину і 15 хвилин перед тим, як Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго.
Вони домовилися поговорити знову про результати зустрічі Трампа із Зеленським пізніше цього дня.
Зеленський і Трамп невдовзі зустрінуться у Мар-а-Лаго
Президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану.
Дональд Трамп провів розмову із Володимиром Путіним перед тим, як зустрітися із Зеленським. Вона відбулася за годину до цього.
Десятки людей зібралися на мосту до Мар-а-Лаго в Маямі з українськими прапорами для підтримки Зеленського та України.