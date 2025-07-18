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Геополітика Америка У Держдепі натякнули, якою буде нова політика Трампа щодо Путіна
18 липня, 10:57
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У Держдепі натякнули, якою буде нова політика Трампа щодо Путіна

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Дональд Трамп підтвердив прагнення покласти край кровопролиттю в Україн.
  • Трамп запропонував нову схему допомоги Україні.
  • У Держдепі заявили, що Трамп рішуче налаштований домогтися припинення вогню. 

14 липня під час зустрічі з генсеком Марком Рютте Дональд Трамп знову підтвердив своє прагнення покласти край кровопролиттю в Україні. Президент США висловив розчарування з приводу постійної відмови Володимира Путіна від припинення вогню.

Під час нещодавнього брифінгу речниця Держдепу Теммі Брюс наголосила, що Дональд Трамп незадоволений діями Путіна, передає 24 Канал.

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Як Держдеп коментує політику Трампа щодо України?

Я думаю, що його (Трампа – 24 Канал) нинішні дії, спрямовані на те, щоб надати Україні більше оборонної зброї, є показовими,
 – наголосила чиновниця.

Вона підкреслила, що хоча президент США завжди налаштований на дипломатію з оптимізмом, він також є реалістом. Це, за словами Брюс, можна було спостерігати у випадку з Іраном, а тепер і з очільником Росії. 

Вона зауважила, що Трамп – терплячий, але якщо справа стосується його планів, він діє рішуче і не відступає від задуманого. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп запропонував нову схему допомоги Україні – європейські союзники мають закупити американське озброєння для її потреб.