"Неприйнятно": Мелоні різко розкритикувала Трампа за слова про Папу

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала висловлювання Дональда Трампа щодо Папи Римського, назвавши їх неприйнятними. Сам понтифік утримався від ескалації, але заявив, що не відмовиться від позиції миру.

Мелоні зазначила, що Папа має закликати до миру, а не до війни. Про це пише CNN.

Що сказала Мелоні про висловлювання Трампа?

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила з різкою критикою заяв президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV.

За словами Мелоні, висловлювання американського лідера є "неприйнятними", адже Папа як глава Католицької церкви закономірно закликає до миру та виступає проти будь-яких воєн.

Раніше Трамп розкритикував позицію понтифіка щодо конфлікту з Іраном, заявивши, що той нібито негативно впливає на зовнішню політику. Також він висловив незгоду з підходом Папи до питань ядерної зброї та безпеки.

У відповідь Папа Римський заявив, що не має наміру вступати в публічну суперечку з Трампом. Водночас він підкреслив, що не відмовиться від своєї позиції, яка базується на необхідності миру та діалогу.

