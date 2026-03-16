Трамп заявив, що не розуміє, чому люди живуть в Україні, і порівняв її з Ліваном

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США не зобов'язані допомагати Україні, яку він порівняв з Ліваном через постійні обстріли.

Таку заяву він зробив під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді, передає Білий дім.

Що заявив Трамп про Україну?

На думку американського президента, Сполучені Штати не повинні допомагати Україні, оскільки вона розташована за тисячі миль. Ба більше, він порівняв Україну з Ліваном, який, за його словами, звик до бомбардувань.

Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні – хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж,

– сказав він.

Крім вищезгаданого, Дональд Трамп також заявив, що, мовляв, співпрацював із союзниками по НАТО стосовно України. Але відтепер, на його думку, американська сторона на повинна здійснювати подібну підтримку.

Як змінилася риторика Трампа?