Зеленський – остання людина, від якої нам потрібна допомога, – Трамп

Володимир Зеленський нібито не хоче укладати мирну угоду з Росією. Водночас Путін, на думку Трампа, "готовий" до цього.

Ба більше, Трамп заявив, що остання людина, від якої США потрібна допомога, – це Зеленський. Про це американський президент сказав в інтервʼю для NBC News.

До теми Хотілося б, щоб хтось сказав "спасибі", – Зеленський про допомогу США з дронами-перехоплювачами

Що сказав Трамп про Зеленського?

У неділю, 15 березня Дональд Трамп дав 30-хвилинне інтервʼю для NBC News, у якому зробив низку різких заяв на адресу Володимира Зеленського. Зокрема, він вкотре наголосив, що це нібито Україна відмовляється йти на мирну угоду, а Путін – "готовий її укласти".

Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий до угоди,

– сказав Трамп в інтервʼю.

Також американський президент додав, що із Зеленським нібито "набагато складніше домовитися".

Крім того, американський президент різко висловився про допомогу України для збиття дронів на Близькому Сході. Так, Трамп наголосив, що Зеленський – "остання людина, від якої США потрібна допомога".

Водночас у NBC зазначили, що президент США відмовився казати, чи прийняв Вашингтон допомогу Києва у сфері технологій перехоплення безпілотників.

Інші заяви Трампа в інтервʼю

Більша частина інтервʼю американського президента була присвячена бойовим діям на Близькому Сході. Так, Трамп наголосив, що Іран хоче укласти угоду, однак США поки відмовляються від цього, бо "умови не занадто хороші".

Також у розмові з журналістами він поставив під сумнів, чи взагалі живий новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Трамп пояснив, що на такі думки наштовхує той факт, що Хаменеї ще жодного разу не зʼявлявся на публіці.

Говорячи про санкції на російську нафту, президент США припустив, що вони можуть повернутися. Втім, це станеться лише після того, як мине "криза" на Близькому Сході.

Як Україна допомагає на Близькому Сході?