Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

Дональд Трамп висловився щодо термінів своєї зустрічі з Путіним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Коли Трамп зустрінеться з Путіним

Він не назвав конкретних термінів. Але сказав: "Ми збираємося це зробити. Ми повинні це зробити".

Я зустрінуся з Путіним, щойно ми зможемо це організувати,

– сказав Трамп.

Він додав, що міг би зробити це швидше, але повертається до США, бо народився його одинадцятий онук. Також президент Америки вірить у те, що "світ скоро стане безпечнішим" – про що говорив уже не раз.

"Я збирався. Я б навіть пішов звідси і поїхав, та хочу побачити свого прекрасного онука. І ми це зробимо. Але я скажу вам, що світ зараз набагато безпечніший, і я думаю, що за два-три тижні ми зможемо зробити його набагато, набагато безпечнішим".

Іще Трамп повторив свою мантру про те, що на війні гинуть багато солдатів, тому треба завершити війну.

Побачимо, що буде з Росією та Україною. Тепер час повертатися додому,

– завершив він.