Трамп спитав поради у президента Фінляндії щодо відносин із Путіним

29 березня у Флориді відбулася семигодинна зустріч президента Фінляндії з очільником США. Дональд Трамп спитав Александра Стубба, чи варто йому довіряти Путіну.

Під час довготривалих перемовин політики порушили питання війнив Україні. Про це сказав Стубб на пресконференції в Лондоні 30 березня, передає 24 Канал із посиланням на видання Yle.

Дивіться також Обговорили Україну та "криголами": Трамп зустрівся з президентом Фінляндії за грою у гольф

Стубб повідомив деталі розмови із Трампом

Фінський лідер у розмові Трампа сказав йому, що Фінляндія та Європа рішуче підтримують Україну у війні проти Росії. Стубб нагадав, що саме Росія ініціювала вторгнення.

Стубб розкрив, що американський лідер поцікавився його думкою про очільник Кремля. Трамп спитав його, чи можна довіряти Путіну. У відповідь пролунало чітке: "Ні".

Відомо, що під час цього спілкування президент Фінляндії запропонував Трампу 20 квітня як крайній термін для досягнення повного перемир'я в Україні. Стубб наголосив на необхідності запровадження санкцій, якщо Росія відмовиться від перемир'я.