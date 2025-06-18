Трамп стверджує, що знову говорив із Путіним
- Дональд Трамп заявив, що 17 червня мав телефонну розмову з Владіміром Путіним, під час якої президент Росії запропонував бути посередником у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.
- Трамп відповів Путіну, що спочатку потрібно розібратися з Росією, тоді як посередництвом у конфлікті між Іраном та Ізраїлем можна зайнятися пізніше.
Дональд Трамп заявив, що знову мав телефонну розмову з Владіміром Путіним. Комунікація, за словами президента США, відбулася 17 червня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу із журналістами.
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Що Трамп розповів про нову телефонну розмову з Путіним
Дональд Трамп зазначив, що під час телефонної розмови 17 червня Владімір Путін запропонував йому допомогу у ролі посередника у конфлікті між Іраном та Ізраїлем.
Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре?
– заявив президент США.
Американський лідер сказав російському диктатору: "Владіміре, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися згодом".
"Але, думаю, там (у війні Росії проти України – 24 Канал) теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей", – сказав Трамп.
Глава Білого дому стверджує, що головне в цьому всьому – це те, що "набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях в Україні та Росії".
До слова, минулого разу телефонна розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбулася у день народження американського лідера, 14 червня. Сама розмова тривала близько 50 хвилин, а президенти США та Росії обговорили ситуацію в Україні та на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном.