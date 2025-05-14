Трамп у свій день народження провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у суботу, 14 червня.

Обговорили, зокрема, ситуацію на Близькому Сході та питання України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорили Путін і Трамп

Помічник диктатора Юрій Ушаков повідомив, що розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна тривала 50 хвилин, і, на його думку, вона була "корисною, За його словами, Путін засудив операцію Ізраїлю проти Ірану.

Своєю чергою Трамп під час розмови оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану як "досить тривожну". Диктатор у відповідь, як каже Ушаков, заявив про готовність здійснювати посередництво між обома країнами.

Російський високопосадовець додав, що обоє президентів не заперечують можливості повернення по переговорів стосовно "ядерної проблеми" Ірану. Також, за його словами, серед усього вони обговорили Україну.

Путін розповів Трампу про хід обміну військовополоненими з Україною та підтвердив готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня,

– заявив він.

У відповідь американський президент, як зазначив Ушаков, підтвердив зацікавленість у якомога швидшому закінченню війни. Також вони нібито відзначили братство зі зброї під час Другої світової війни.

Крім вищезгаданого, Володимир Путін і Дональд Трамп висловили задоволення "позитивними особистими стосунками". Російський диктатор привітав президента США з днем народження.

Нагадаємо, попереднього разу розмова президентів США і Росії відбулася 4 червня. Тоді вони обговорювали українську атаку на російські військові аеродроми в межах операції "Павутина" та ядерну програму Ірану.