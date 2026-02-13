Республіканець пояснив, чому Трамп тисне на Зеленського через вибори і чим це закінчиться

Дональд Трамп хоче якнайшвидше підписати мирну угоду між Україною та Росією, адже це додасть йому політичних балів. Це важливо з огляду на те, що у листопаді 2026 року у США відбудуться вибори у Сенат.

Громадський та політичний діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус пояснив 24 Каналу, що зараз всі очікують на оголошення виборів в Україні. Навіть припускають, що Трамп дав Зеленському дедлайн до травня.

Чому США наполягають на виборах?

Сьогодні Дональду Трампу легше натиснути на Володимира Зеленського, адже Володимир Путін не йде на зустріч і не планує про щось домовлятися. Натомість США можуть пригрозити Україні тим, що не допомагатимуть зі зброєю. У контексті виборів риторика Трампа про закінчення війни, припинення вбивств подобається американцям. Але він також переконує на потребі голосування в Україні.

Говорячи про вибори в Україні, лідер США не розуміє, що до цього процесу потрібно залучити якнайбільше людей. Адже буде більше миру, згоди, менше опору. Тому коли Трамп тисне на Зеленського, щоб той проводив вибори, потрібно доносити до американців, що демократичне голосування в Україні зараз неможливе.

На фронті зараз 500 – 600 тисяч солдатів, понад 8 мільйонів українців за кордоном, а скільки поранених людей, покалічених, розкиданих по світу. Всі вони мають брати участь у виборах. Тому Трамп вимагає неможливого – виборів під дулом пістолета,

– наголосив Борис Пінкус.

Такий варіант нагадує диктатуру, а не демократію, адже не можна говорити про вибори чи референдум поки сторони не припинили вогонь.

Зверніть увагу! Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив, що тема виборів активізувалася у США, бо Вашингтону потрібен новий елемент тиску на Україну. Реальність полягає в тому, що організувати голосування так швидко неможливо, чимало українців за кордоном. Організація процесу є дуже дорогою. Називають суму близько 10 мільярдів.

Найважливіше – питання безпеки

Складно говорити про вибори без припинення вогню. Посеред дня Росія запускає по Україні ракети, під ударом може опинитися будь-яка область. Володимир Зеленський це розуміє, тому поводиться дипломатично. Він говорить, що не проти голосування, але потрібно подумати про безпеку.

На боці українського президента вся Європа, а також Конгрес. Саме тиск з боку певних конгресменів не дозволяє Трампу відкрито погрожувати Україні. Тому виборча риторика можлива, але не прямі дії.

Згадайте, що Трамп дав наказав продовжувати постачання ракет, систем протиповітряної оборони. Вже у лютому надійде зброя на суму 850 мільйонів доларів. Це гроші Європи, які вона дала Україні,

– розповів Борис Пінкус.

Крім цього ЄС затвердив допомогу ще на 90 мільярдів доларів, тож кошти будуть, а Трамп це любить. З огляду на все це, лідер США відбуває внутрішню напругу, вона не дозволить йому тиснути на Володимира Зеленського, а рано чи пізно зрозуміє, що тиснути потрібно на Путіна. Для цього є найважливіший інструмент – санкції.

