Трамп втомлений і розчарований, – Білий дім про війну в Україні

За словами речниці Білого дому Керолайн Лівітт, Трамп розчарований обома сторонами під час перемовин. Таку заяву прессекретарка зробила напередодні розмови Трампа та Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп втомився від України та Росії

Лівітт пояснила, що Трамп хоче домогтися припинення вогню і покласти край війні Росії проти України. Так вона прокоментувала майбутню телефонну розмову Трампа і Путіна.

Він втомився і розчарований в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль, щоб вирішити цю дуже складну війну, яка почалася через слабкість попередньої адміністрації,

– сказала речниця Білого дому.

Слід сказати, що це не перша заява про "втому" Америки – схожі слова лунали і раніше.

Цікаво, що цього дня про перемовини висловився і Джей Ді Венс. Він сказав, що Путін не знає, як завершити війну. А якщо Росія не готова брати участь у переговорах, то Америка "повинна сказати, що це не наша війна". Тобто вийти з переговорного процесу, про що вже не раз ішлося раніше.

Сам Трамп раніше говорив: якщо вони з Путіним нічого не зможуть вирішити, "це буде дуже цікаво".