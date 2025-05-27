Остаточно спалить "золотий міст": Путін вичерпує терпіння Трампа, – Politico

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна. Трамп попередив Путіна, що небажання вести мирні переговори є "грою з вогнем".

Про це розповіли журналістам джерела в адміністрації американського президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Поведінка Путіна може набриднути Трампу

Як повідомляється, Трамп висловив розчарування тим, що Москва не скористалася шансом на "золотий міст" – умовну можливість відновлення відносин після досягнення миру. Водночас США поки не поспішають запроваджувати нові санкції проти Росії.

Путін наближається до того, щоб спалити міст, який Трамп проклав перед ним, – зазначив чиновник адміністрації.

Лідер Білого дому навіть назвав Путіна "божевільним" і нагадав, що "дуже погані речі вже б сталися з Росією", якби не він.

Втім, попри гучні заяви, остаточного рішення про додаткові санкції проти Росії наразі не ухвалено. Водночас колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив сумніви, що Трамп реально введе нові санкції: "Він мав багато шансів – і щоразу уникав цього".

Побоювання зростають і в Європі: союзники США стурбовані, що Трамп може вийти з переговорного процесу, не вдавшись до тиску на Москву. У Сенаті ж республіканці готують новий двопартійний законопроєкт про санкції, але без підтримки президента документ навряд чи пройде Палату представників.

Прессекретарка Трампа Каролайн Левітт заявила, що "Трамп залишає всі варіанти відкритими", але прагне "переговорного завершення війни". Втім, наближені до адміністрації експерти вважають, що рішення щодо санкцій буде ухвалено протягом наступних шести тижнів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, можливо, прагне трансформувати глобальний устрій, поділивши світ на сфери впливу, що нагадує політику імперій XIX століття.

Його підхід викликає занепокоєння в Європі та Азії, особливо через підхід до Росії, Китаю та можливу відмову в підтримці Тайваню. Трамп запропонував план врегулювання війни, вигідний Кремлю, і виявляє інтерес до придбання Гренландії, приєднання до США Канади та зміцнення впливу в Латинській Америці, яка нібито входить у сферу впливу США.