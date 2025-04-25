Трамп вважає, що Україна не вступить до НАТО, і каже, що розмови про це "спровокували війну"
- Дональд Трамп вважає, що Україна "ніколи не вступить до НАТО" і що розмови про це "спровокували війну Росії проти України".
- Трамп також заявив, що "Крим залишиться за Росією" в разі мирної угоди, і що його обіцянка закінчити війну за 24 години "була перебільшенням".
Дональд Трамп висловився щодо вступу України в НАТО. Президент США вважає, що наша держава "ніколи не вступить" в Альянс, а також, що розмови про це буцімто спровокували війну, яку почала Росія.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю Time.
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Що сказав Трамп про вступ України в НАТО
В інтерв'ю виданню президент США висловив думку, що, мовляв, саме бажання вступу України в НАТО нібито спровокувало війну, яку розпочала Росія проти України.
Я думаю, причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася,
– сказав Дональд Трамп.
До слова, Дональд Трамп також заявив, що "Крим залишиться за Росією" в разі досягнення мирної угоди. За його словами, Зеленський "це розуміє".
А коментуючи свою обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, Трамп заявив, що це було "перебільшення", і він сказав це "жартома".