Трамп вважає, що Україна не вступить до НАТО, і каже, що розмови про це "спровокували війну"

Дональд Трамп висловився щодо вступу України в НАТО. Президент США вважає, що наша держава "ніколи не вступить" в Альянс, а також, що розмови про це буцімто спровокували війну, яку почала Росія.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю Time.

До теми Я сказав це образно, – Трамп про обіцянки закінчити війну в Україні в перший день на посаді

Що сказав Трамп про вступ України в НАТО

В інтерв'ю виданню президент США висловив думку, що, мовляв, саме бажання вступу України в НАТО нібито спровокувало війну, яку розпочала Росія проти України.

Я думаю, причиною початку війни стало те, що вони почали говорити про вступ до НАТО. Якби про це не говорили, було б набагато більше шансів, що вона б не почалася,

– сказав Дональд Трамп.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що "Крим залишиться за Росією" в разі досягнення мирної угоди. За його словами, Зеленський "це розуміє".

А коментуючи свою обіцянку закінчити війну в Україні за 24 години, Трамп заявив, що це було "перебільшення", і він сказав це "жартома".