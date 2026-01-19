Європа має зосередитися на Україні, а не на Гренландії, – Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував європейських лідерів та заявив, що Європа повинна зосередитися на Україні, а не на Гренландії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що Трамп каже про Європу?

В короткому телефонному інтерв'ю Дональд Трамп сказав, що "на 100%" запровадить мита проти європейських країн, якщо не вдасться досягти угоди щодо Гренландії.

Довідка. Раніше Трамп оголосив про введення 10-відсоткового мита на продукти та товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії. З 1 червня 2026 року це мито буде підвищено до 25%.

Європа має зосередитися на війні між Росією та Україною, бо, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело,

– заявив президент США.

Він наголосив, що саме це має бути головним пріоритетом Європи, а не питання Гренландії.

Водночас на запитання про те, чи застосовуватиме він силу для захоплення Гренландії, Трамп лаконічно відповів: "Без коментарів".

Україна опинилася на другому плані?