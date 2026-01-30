Могли дещо пообіцяти: аналітик пояснив, що змусило Путіна нібито піти на паузу в атаках

На прохання американського президента Росія буцімто погодилась не обстрілювати енергетику України щонайменше протягом тижня. Така зговірливість Путіна може пояснюватися тиском США, який ті почати застосовувати проти російського тіньового флоту.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, додавши, що велика помилка вважати його виключно російським, танкери обслуговували також Іран, Венесуелу. Вони не офіційні, ніде не застраховані.

Про що США і Росія могли домовитися?

Сполучені Штати почали затримувати судна тіньового флоту, висаджувати свої спецпідрозділи на танкерах, переходячи до конкретних дій. Зі слів Уса, цікавий випадок стався, коли одне з суден, яке перебувало поблизу Венесуели, вирішило втекти від американської армії, у процесі цього встановило російський прапор, зареєструвалося в Сочі, будучи впевненим, що тоді його не чіпатимуть. Однак американців це не зупинило.

Росія почала розуміти, що США будуть наполегливо проводити цю роботу. Вона попросила американців не чіпати окремі танкери тіньового флоту, які допомагають їй перевозити нафту. Натомість США погодились, але в обмін на це Росія повинна була взяти на себе певне зобов'язання, аби Трамп отримав бонуси,

– припустив Ус.

Нині лідер США дійсно їх отримав, бо є сьогодні головним героєм в історії так званого "енергетичного перемир'я". Ус пояснив, що в контексті цього мовиться про припинення вогню по енергооб'єктах саме в період тижня, тому що вже післязавтра, 1 лютого, мають пройти чергові переговори в Абу-Дабі.

Ус підсумував, що Трамп не просто так звернувся до Путіна з проханням не бити по Україні найближчими днями. Він не хоче повторити історію з першою серією переговорів в ОАЕ, коли вони відбувалися на тлі жахливих російських атак по Україні.

"Енергетичне перемир'я": як це коментують інші експерти?