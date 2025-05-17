Трамп анонсував телефонні розмови з Путіним і Зеленським: вже відомі дата і час

Дональд Трамп планує поговорити з Путіним і Зеленським 19 травня. Також президент США поспілкується з країнами членами НАТО.

У соцмережі Truth Social американський президент повідомив, що, у понеділок о 10:00 ранку (17:00 за Києвом) проведе телефонну розмову із Путіним. За його словами, темою обговорення стане зупинка "кривавої бійні", передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп заявив, що "втомився" від інших людей, які ведуть мирні переговори між Україною та Росією

Трамп вірить, що вдасться досягти припинення вогню

Після цього Трамп планує переговорити із Зеленським, а далі – з ним же та членами НАТО.

Трамп висловив сподівання, що день буде продуктивним, відбудеться припинення вогню, і війна, яку він назвав "дуже жорстокою та такою, що ніколи не повинна була статися", завершиться.