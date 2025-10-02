"Помирив нас з Азербайджаном": прем'єр Албанії потролив Трампа
- Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував з президентом Франції Еммануелем Макроном про "мирну угоду" завдяки Дональду Трампу.
- Дональд Трамп раніше помилково називав Вірменію Албанією, а Азербайджан – "Абербайджаном".
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама пожартував з президентом Франції Еммануелем Макроном та пригадав дивну заяву Дональда Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Яка Рама "підколов" Трампа?
Перед початком саміту європейських лідерів у Копенгагені президент Азербайджану Ільхам Алієв спілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном.
У цей момент до них приєднався Еді Рама, який звернувся до Макрона й жартома почав вимагати вибачень за те, що той не привітав його та Алієва з "мирною угодою" завдяки Дональду Трампу.
Ви маєте вибачитися перед нами, бо ви не привітали нас із мирною угодою, яку для нас зробив президент Трамп. Він дуже тяжко працював,
– зіронізував прем'єр-міністр Албанії.
Макрон у відповідь підтримав жарт політика.
Вибачте, хлопці,
– сказав він.
У своїх промовах Дональд Трамп вже неодноразово називав Вірменію Албанією і говорив про "війну Албанії та Азербайджану". Водночас Азербайджан американський лідер назвав "Абербайджаном".
Вірменія та Азербайджан дійсно уклали угоду
Під час візиту до США 8 серпня Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду. Згідно з документом, країни визнають та поважатимуть суверенітет, територіальну цілісність, непорушність міжнародних кордонів та політичну незалежність одна одної.
Вірменія та Азербайджан погодилися прокласти коридор, який з'єднає Азербайджан з його Республікою Нахічевань, що відокремлена від решти країни територіями Вірменії.
Після укладення угоди лідери Вірменії та Азербайджану виступили із пропозицією номінувати Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.