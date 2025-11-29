Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою

Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Це стосується і околиць країни.

Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.

Що відомо про закриття повітряного простору над Венесуелою?

Президент США Дональд Трамп заявив, що "закриває небо" над Венесуелою.

До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, візьміть до уваги, що повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим,

– написав Трамп.



Допис Дональда Трампа / Скриншот

Що відбувається навколо Венесуели?