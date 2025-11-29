Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою
- Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття повітряного простору над Венесуелою.
- Це рішення стосується всіх авіакомпаній.
Президент США Дональд Трамп заявив про закриття повітряного простору над Венесуелою. Це стосується і околиць країни.
Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає 24 Канал.
Дивіться також Пентагон передав на вивчення Трампу плани військових операцій проти Венесуели, – ЗМІ
Що відомо про закриття повітряного простору над Венесуелою?
Президент США Дональд Трамп заявив, що "закриває небо" над Венесуелою.
До всіх авіакомпаній, пілотів, наркоторговців та торговців людьми, будь ласка, візьміть до уваги, що повітряний простір над та навколо Венесуели повністю закритим,
– написав Трамп.
Допис Дональда Трампа / Скриншот
Що відбувається навколо Венесуели?
Авіаносець USS Gerald R. Ford прибув у Карибське море для посилення військової присутності США біля берегів Венесуели. Офіційно США аргументують присутність боротьбою з наркокартелями, проте це також розглядається як тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив про початок масштабної військової операції "Південний спис" біля Венесуели. Місія спрямована на боротьбу з наркотрафіком. Відповідний наказ віддав американський президент Дональд Трамп.
Адміністрація Дональда Трампа визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації.