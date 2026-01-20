"НАТО вже не було б": Трамп зробив нову гучну заяву

Дональд Трамп продовжує шокувати союзників по Північноатлантичному Альянсу. Своїми агресивними заявами і діями президент США розвалює НАТО. І при цьому хоче, аби йому усі дякували.

20 січня у власній соцмережі американський лідер оприлюднив пост, у якому відокремив для себе провідну роль в існуванні НАТО.

Що сказав Трамп про НАТО?

Так, Трамп заявив, що, мовляв, жодна людина чи президент не зробили більше для Альянсу, ніж він.

Якби я не з'явився, НАТО б зараз не було! Воно було б на звалищі історії. Сумно, але правда,

– наголосив політик.

Цей допис з'явився на тлі публікацій у низки медіа про те, що своїми вчинками та словами президент США фактично руйнує НАТО. Передусім, йдеться про історію з Гренландією, яку Трамп, усупереч міжнародному праву та домовленостям із союзниками по Альянсу, хоче анексувати. Спершу американський лідер говорив про купівлю острова, а тепер вже не виключає можливості силового захоплення.

Лідери Європи, такі як Франція, Німеччина, Британія та ще низка країн, виступили із засудженням загарбницьких намірів Трампа. Той у відповідь розлютився і анонсував додаткові тарифи на товари із країн-бунтівниць. Нові мита мають запрацювати з 1 лютого.

До слова, раніше Трамп заявляв, що він врятував НАТО, змусивши країни-члени збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Окрім того, він заявив, що не планує виводити США з Альянсу.

Наскільки висока ймовірність розколу НАТО?