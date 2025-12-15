Я нещодавно говорив із Путіним, – Трамп

Дональд Трамп під час своєї пресконференції знову багато говорив про війну та можливий мир в Україні. Президент США в тому числі згадав про Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Про що Трамп говорив із Путіним і коли?

Лідера Сполучених Штатів запитали, чи він говорив нещодавно з Путіним. Той дуже коротко відповів, що так, і став слухати наступне запитання.

Жодних деталей Трамп не навів.

Цього дня, 15 грудня, мовилося, що Трамп поговорить із Зеленським – такі дані наводили ЗМІ. Дехто вказував, що будуть присутні і лідери ЄС.

Сам український президент висловився, що не знає, чи буде розмова саме сьогодні.

Пізніше американський чиновник розповів Суспільному, що може готуватися розмова не тільки із Зеленським, але й із Путіним – окремо. Надалі представники України і США можуть зустрітися найближчими вихідними у Маямі, щоб обговорити мирний план.

"Нам наказано зробити все необхідне, щоб сприяти від імені президента Трампа встановленню міцного та довготривалого миру між Україною та Росію, і ми маємо намір зробити все можливе", – передало ЗМІ його слова.

Медіа вказало, що американці готові їздити і в Росію, і в Україну.

Інші заяви Трампа 15 грудня