"Це був апгрейд": Трамп заявив, що не відправляв Волца у відставку та досі довіряє йому

За словами президента США, він підвищив свого радника з нацбезпеки, відправивши його в ООН. Також Трамп сказав, що Волц не подавав у відставку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Трамп про кар'єру Волца

Як повідомив Трамп, він підвищив Волца, призначивши його послом в ООН.

"Не було ніякої відставки", – підкреслив президент США.

Ба більше, Трамп висловився в тому дусі, що він сам "волів би отримати цю роботу, а не іншу".

Лідер Сполучених Штатів наголосив: не перестав довіряти Майку Волцу після скандалу з Signal. Він переконаний, що його колишній радник не припустився жодної помилки та на посаді посла в ООН добре працюватиме.

Я не втратив довіри до нього. Він іде в Організацію Об'єднаних Націй не просто так,

– сказав Трамп.

Цікаво, що ЗМІ писали: Волц виявився занадто професійним для команди Трампа. Він не вписався у команду, тому зміна посади була більш ніж передбачуваною. А ще медійники зауважували: нова посада Волца означає менший вплив на Трампа, тож її можна вважати пониженням.

Нового радника з національної безпеки призначать приблизно через шість місяців. Імовірно, ним стане Стівен Міллер.