Трамп заявив, що попросив Путіна тиждень не обстрілювати Київ та інші міста

Дональд Трамп 29 січня заявив, що звернувся до Володимира Путіна. Американський лідер попросив його не атакувати Київ та інші міста України протягом тижня.

Про це заявив президент США.

Що попросив Трамп у Путіна?

За словами Трампа, він мав розмову із російським диктатором Путіним щодо обстрілів України. Президент США попросив його не атакувати столицю та інші міста протягом тижня.

Ба більше, як додав Трамп, російський президент нібито погодився.

І я особисто попросив президента Путіна не обстрілювати Київ та різні міста протягом тижня, і він погодився це зробити,

– сказав Трамп.

Заява прозвучала на тлі підготовки України до ймовірних російських атак під час морозів, що йдуть на країну.