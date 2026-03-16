16 березня, 19:32
Путін боїться США, він не має страху перед Європою, – Трамп
Дональд Трамп зробив нову заяву щодо російського диктатора Володимира Путіна. Американський лідер зазначив, що російський президент не боїться Європи, а США – так.
Про це Дональд Трамп заявив під час обіду з членами правління Трамп-Кеннеді-центр.
Що сказав Трамп про Путіна та його страх США?
Дональд Трамп, говорячи про НАТО, заявив, що Альянс – це "насамперед Сполучені Штати Америки". Після цього він сказав, що Путін "боїться США, а не Європу".
НАТО це ми. Можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він не має жодного страху перед Європою. Він боїться Сполучених Штатів Америки та армії, яка була створена мною в перший термін,
– заявив американський лідер.