"Я змусив їх платити 5%": Трамп назвав себе спасителем НАТО
- Дональд Трамп заявив, що він врятував НАТО, змусивши країни-члени збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП.
- Трамп зазначив, що без нього НАТО не існувало б, і що він не планує виводити США з Альянсу.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він врятував НАТО. За словами політика, без його втручання Північноатлантичний альянс вже б не існував.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Що Трамп каже про НАТО?
Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Дональд Трамп заявив, що саме завдяки його політиці країни-члени НАТО погодились суттєво збільшити витрати на оборону.
Я той, хто врятував НАТО. Я той, хто змусив їх платити 5% від ВВП (на оборону, – 24 Канал)… Це було 2%, і вони не платили. Тепер вони платять 5%. Я той, хто врятував НАТО,
– наголосив американський лідер.
За словами Трампа, якби він не був президентом США, "НАТО не було б".
Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість виведення США з НАТО, Дональд Трамп зазначив, що такий крок міг би засмутити Альянс.
Можливо, НАТО заощадило б багато грошей. Але мені подобається НАТО,
– підсумував президент.
Важливо! Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте також заявляв, що якщо Альянс не буде витрачати 5% ВВП на оборону, через кілька років Росія може стати значно сильнішою за країни НАТО.
Країни НАТО занепокоєні долею Гренландії
За даними ЗМІ, Дональд Трамп наказав командуванню сил спеціальних операцій США підготувати план вторгнення до Гренландії. Цю ідею блокує вище військове керівництво.
Військові Данії, яка є частиною НАТО, повинні негайно відкривати вогонь у разі вторгнення на Гренландію, не чекаючи наказів, відповідно до правил ведення бою, що діють з 1952 року, і це залишається чинним.
Колишній прем'єр Франції Домінік де Вільпен попередив, що у разі вторгнення США стануть "ворогом" для європейських членів НАТО, а ситуація стане історичною для альянсу.