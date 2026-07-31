Трамп заявив, що Зеленському та Путіну доведеться піти на поступки заради угоди

Дональд Трамп сказав, що Зеленський і Путін можуть укласти мирну угоду. Проте, вони мають піти на певні поступки.

Про це пише Clash Report з посиланням на слова американського лідера.

Що сказав Трамп про мирну угоду між Росією та Україною?

Президент США підкреслив, що йти на поступки складно, але лідерам України та Росії потрібно буде домовитися, щоб завершити війну.

Ніхто не хоче йти на поступки, але і Путіну, і Зеленському доведеться зробити поступки, щоб укласти угоду,

– сказав Трамп.

Днями раніше, американський президент вже наголошував, що він хотів би якнайшвидше завершити війну в Україні. Водночас він зазначив, що український президент "займається своєю справою".

Зазначимо, 28 липня Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі. Президенти обговорили активізацію дипломатичного процесу, питання виробництва перехоплювачів для систем Patriot та інші кроки для посилення безпеки України.

За словами Зеленського, сторони домовилися відновити переговорний процес на всіх рівнях для якнайшвидшого досягнення справедливого миру.

Раніше Financial Times писало, що зустріч 28 липня могла стати для України найкращою нагодою від початку другого президентського терміну Трампа повернути мирні переговори в активну фазу. За даними журналістів, українські представники вважають, що прямі контакти радників президентів уже сприяли зміні позиції Трампа щодо війни та України.

Своєю чергою, Росія не погоджується на припинення війни по нинішній лінії фронту. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва продовжуватиме бойові дії, доки не будуть виконані вимоги Володимира Путіна, озвучені у червні 2024 року. Йдеться, зокрема, про виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмову України від вступу до НАТО та так звану "демілітаризацію" і "денацифікацію".

Крім того, нагадаємо, у Кремлі заявили, що вважають позицію Дональда Трампа щодо війни в Україні суперечливою. Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що США, з одного боку, постачають зброю Україні, а з іншого – заявляють про готовність сприяти мирному врегулюванню. Росія продовжує діалог з американськими переговорниками, а її реакція на можливі нові пропозиції залежатиме від того, чи відповідають вони інтересам Москви.