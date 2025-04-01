Перші закордонні візити Трампа: він підтвердив намір поїхати в Саудівську Аравію і не тільки
- Президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує візит до Саудівської Аравії.
- Також він має намір відвідати Катар та Об'єднані Арабські Емірати.
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив наміри відвідати Саудівську Аравію. Однак, це поїздка не обмежиться лише однією країною.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа, який підтвердив це журналістам під час зустрічі в Овальному кабінеті у понеділок, 31 березня.
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Закордонні візити Трампа
Трамп повідомив представникам ЗМІ, що, найімовірніше, відвідає 3 країни. Серед них буде Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.
За словами Трампа, перший закордонний візит може бути вже у квітні.
Це може бути наступного місяця, можливо, трохи пізніше. Ми також їдемо в Катар, а також, можливо, в кілька інших країн. ОАЕ дуже важливі. Ймовірно, зупинимося на ОАЕ і Катарі. І Саудівська Аравія, всі три, а потім ми поїдемо і в інші місця. Але на Близькому Сході, це, здається, троє,
– заявив Трамп.
Нагадаємо, нещодавно портал Axios повідомив, що Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня. Це стане його першою закордонною поїздкою, після того, як він знову обійняв крісло лідера США, ставши 47 президентом країни.