Трамп дуже злий, а "росіяни ще думають": в Axios пояснили поточну ситуацію з енергоперемир'ям

Гучна заява Дональда Трампа про раптове припинення вогню може бути лише односторонньою політичною грою. Наразі вона викликає лише здивування у всіх дотичних.

Тим часом за лаштунками дипломатичних кулуарів, як повідомляє Axios, скидається на те, розгортається жорсткий шантаж, мета якого – захистити власні інтереси напередодні виборів у США. 24 Канал інформує, що нам відомо на цей момент.

Що стоїть за "енергетичним перемир'ям" Трампа?

ЗМІ з посиланням на неназваного представника Білого дому пишуть, що недільна (11 жовтня) заява президента США Дональда Трампа про так зване "енергетичне перемир'я" між Росією та Україною стосувалася потенційної угоди про взаємне припинення атак на НПЗ. За словами американського посадовця, очільник Білого дому очікує, що Володимир Зеленський дотримуватиметься цих умов.

Іншими словами – представник американської адміністрації запевняє, що за успішного припинення українських ударів по нафтопереробних потужностях наступним кроком могла б стати домовленість про заборону атак на електростанції та енергетичні мережі. А проте поки що Трамп, схоже, намагається одноосібно втілити у життя часткове припинення вогню.

Проте наразі російська сторона не прийняла жодних умов перемир'я. "Росіяни думають про це. Ми скоро дізнаємося, чи готові вони", – заявив чиновник Білого дому. Водночас українська влада наполягає саме на угоді, яка б геть забороняла удари по електростанціях.

Пропозиція обміну формату "НПЗ на НПЗ", як її назвав представник США, є абсолютно нерівноцінною. Український посадовець у коментарі виданню пояснив, що країна має лише один нафтопереробний завод, який росіяни вже атакували кілька разів і який наразі не функціонує повною мірою. Натомість Росія має величезну мережу нафтопереробних підприємств.

Зверніть увагу: показовим є той факт, що лише через кілька годин після гучного анонсу Трампа російські війська завдали нових ударів по електростанціях в Україні.

Що було відомо раніше про енергоперемир'я, яке оголосив президент США?

Спочатку публікація Дональда Трампа у мережі Truth Social скидалася на серйозний прорив. "Негайно вступає в дію енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!" – написав він. Однак реальна ситуація виявилася набагато хиткішою. Володимир Зеленський одразу заявив, що оголошене перемир'я стало для нього новиною, здивовані також були й у Росії.

Аналізуючи поточний стан справ, американські журналісти вказують, що після досягнення п'ятничної угоди з Росією про зняття санкцій із дизельного пального Трамп залишається зосередженим на припиненні українських атак на російські нафтопереробні заводи. Він переконаний, що ці удари призводять до зростання цін на бензин у США.

Офіційні особи Білого дому попереджають, що українські атаки на російські НПЗ шкодять відносинам Зеленського з Трампом набагато більше, ніж Росії. "Трамп дуже злий. Він відчуває, що Зеленський сприймає США як належне", – сказав представник адміністрації президента США.

Додатково ситуацію ускладнює те, про що мовиться у повідомленні Financial Times. Видання зазначило, що Штати попередили європейські країни про можливе припинення продажу зброї Україні через механізми НАТО, якщо українські сили продовжуватимуть завдавати ударів по російських НПЗ.