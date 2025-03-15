Спілкуватиметься із Зеленським і керівництвом України: Трамп офіційно змінив посаду Келлога

Дональд Трамп увечері 15 березня повідомив про зміни щодо Кіта Келлога. Раніше той був спецпредставником США з питань України та Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережу Трампа.

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Що змінилося для Келлога та України

Відтепер генерал Келлог буде спеціальним посланником в Україні, який безпосередньо спілкуватиметься із Зеленським. Трамп також назвав причини свого рішення.

Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, безпосередньо працюватиме з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки. Вітаємо генерала Келлога!



Повідомлення Трампа про призначення Келлога / Скриншот

Цікаво! 14 березня Зеленський заявив: слід зберегти склад переговорних команд від України та США, які спілкувалися у Саудівській Аравії, оскільки вони знайшли спільну мову. Так можна буде зберегти конструктивний тон, який запанував у Джидді. Але Кіта Келлога у складі американської делегації не було, на що звернули увагу ЗМІ. Туди поїхали держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Чутки довкола Келлога

Генералові не поталанило бути в Києві у розпал дипломатичного скандалу зі США. Він мав якось згладити гострі кути після того, як його керівництво принизило Зеленського. Тоді навіть скасували спільну пресконференцію Келлога та Зеленського.

Під час скандалу та після нього Келлог видавався найбільш адекватним з усіх американських чиновників. Його різкі заяви змінилися запевненням у підтримці України. Але якщо на початку президентства Трампа Келлог робив багато заяв щодо миру в Україні, тепер він не бере участі в перемовинах. Світові ЗМІ висунули декілька версій, чому так сталося.

Спершу мовилося, що його вважають занадто повільним. Мовляв, і так багато відповідальних осіб, тож Келлог усе тільки заплутує. Проте згодом написали, що усунути Келлога просила Росія. І через дуже цікаву причину – надмірну близькість до України.

Тож призначення Трампа фактично визнає, що Келлог справді на боці Києва. І формалізує своєрідний "розподіл праці", про який повідомив сам Келлог. Адже зараз питаннями Росії переважно займається Стів Віткофф – спеціальний посланник США на Близькому Сході. Він був у Москві, а чиновники США говорять, що Віткофф намагається зіграти роль героя у мирних перемовинах.