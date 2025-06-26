Трамп змінює свій тон щодо Зеленського і Путіна – останній розчаровує його, — Financial Times

У західних ЗМІ вважають, що Трамп "висловив співчуття" до Зеленського, назвавши його "дуже приємним". Водночас він зайняв жорсткішу позицію щодо Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Трамп розчарований у Путіні

Трамп на полях саміту НАТО наголосив, що Путін має закінчити війну в Україні:

Володимир Путін дійсно має покласти край цій війні. Люди гинуть у таких масштабах, яких давно не бачили.

Він додав, що Путін пропонував посередництво у вирішенні конфлікту на Близькому Сході, на що Трамп запропонував диктатору "допомогти з Росією".

Видання зазначає, що раніше президент США коливався у своєму ставленні до російського та українського президентів.

Він ставився з більшим розумінням до Путіна, а щодо України навіть припиняв передачу допомоги та розвідданих.

Але в останні тижні Трамп дедалі більше розчаровувався в російському президенті через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню,

– пише Financial Times.

На саміті НАТО Трамп висловив розчарування ситуацією в Україні, яка, за його словами, "виходить з-під контролю".

Трамп вважає, що Зеленський хоче закінчити війну

Цього дня Трамп також зустрівся із Зеленським. Український президент назвав цю розмову "довгою та предметною", а американський – "дуже приємною".

"Я виніс із зустрічі те, що він (Зеленський – 24 Канал) хотів би, щоб вона закінчилася. Я думаю, що це чудовий час, щоб покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити", – сказав глава Штатів.

Трамп також додав, що "українська криза" підкреслила нагальність відновлення "оборонно-промислової бази" США. Він зауважив, що ані його країна, ані її союзники не можуть "дозволити собі залежати від іноземних супротивників щодо критично важливих мінералів".

Американський президент також сказав, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні більшої кількості ракет Patriot, але, за його словами, США та Ізраїль також потребують їх.