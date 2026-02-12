Не для тиску на Путіна: аналітик розкрив справжню мету дій Трампа щодо Індії

Американський президент постійно веде діалог з Індією, аби та менше купувала російську нафту та й взагалі відмовилась від неї. Певні зрушення в цьому вже є, обсяги скорочуються. Трамп, здійснюючи тиск на Росію, думає не стільки про Україну, як про власні інтереси.

На цьому у розмові з 24 Каналом наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що США хочуть витіснити Росію з енергетичних ринків.

Дивіться також Легко продасть Путіна: аналітик сказав, заради чого Індія може відмовитися від співпраці з РФ

Який задум має Трамп щодо Індії?

Коли Трамп оголошував про санкції для російських гігантів "Роснефть" і "Лукойл", більшість активів перейшла до американських компаній чи тих, на які США мають вплив. Як зазначив аналітик, з Індією подібна ситуація, де лідер США переслідує свої інтереси.

Він поділився, що пропрацював в Індії 5 років і наголосив, що там Радянський Союз вважався надійним партнером, який допоміг їй у свій час здобути незалежність. У військовій сфері СРСР фактично створив та озброїв індійську армію. Однак зараз, як підкреслив Рибачук, світ серйозно змінюється.

Тепер є великий вплив Японії на Індію. Зараз і Трамп намагається скористатися тим, щоб не тільки змусити Індію замінити використання російської нафти на свою американську, а й також відірвати її від союзу з Росією,

– озвучив Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації також зазначив, що присутня тінь Китаю, адже в Індії з цією країною є своя історія конфліктів, було декілька військових сутичок. Зі слів Рибачука, вони між собою конкурують.

"Дії Трампа покликані не на те, аби натиснути на Росію і вона перестала вести війну проти України. Тут збігаються інтереси, тому можемо зарахувати Трампу бал за те, що він добився зменшення закупівлі Індією нафти", – підсумував Рибачук.

Зауважте! Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач зазначив, що зменшення закупівель російської нафти призвело до економічних наслідків в Росії. Країна-агресорка в бюджеті закладала прогнозований показник прибутку від продажу енергоресурсів у розмірі 9 трильйонів рублів, однак вже в січні обсяг доходів від цього впав у 2 рази.

Як Трамп витісняє Росію з енергоринків?