17 квітня, 11:26
"Гинуть люди": Трамп хоче, щоб Україна і Росія "порозумілися" поки США зосереджені на Ірані

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що США зосереджені на Ірані та укладенні угоди з Тегераном щодо ядерної програми.
  • Також американський президент висловив сподівання, що Україна та Росія найближчим часом порозуміються.

Американський президент Дональд Трамп у контексті запитання про Україну визнав, що наразі США зосереджені на Ірані і висловив сподівання, що українська та російська сторони найближчим часом порозуміються.

Про це він повідомив, спілкуючись із журналістами, передає Forbes Breaking News.

Що Трамп сказав про Україну?

Дональд Трамп повідомив. що США наразі зосереджені на Ірані, зокрема, на укладенні угоди з Тегераном, яка передбачатиме відмову країни від ядерної програми. За його словами, фондовий ринок у хорошому стані. 

Американський президент запевнив, що ціни на нафту продовжують падати, і, на його думку, це є позитивном сигналом. Також він про зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану. 

Президент США вважає, що обидві сторони готові до перемир'я, яке зачепить і терористичну організацію "Хезболла". Водночас на запитання стосовно України та мирних переговорів нічого конкретного він не сказав. 

Україна рухається вперед. Чесно кажучи, хотілося б, щоб вони порозумілися. В Україні гине багато людей. Побачимо, що буде. Там відбуваються події. Зараз ми так зосереджені на Ірані, 
– сказав він.

Довідково. Крайні тристоронні переговори між Україною, США та Росією були ще 17 – 18 лютого у Женеві, незадовго до початку військової операції проти Ірану. До цього подібні зустрічі проводили в Абу-Дабі.

Яка ситуація з переговорами зараз?

  • Наразі російська влада ігнорує невдачу весняно-літньої наступальної кампанії, заявляючи про значні успіхи. Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що це дає змогу змінити підхід до можливих мирних переговорів.

  • Днями український президент Володимир Зеленський підтвердив, що до Києва невдовзі прибудуть спеціальний представник Стів Віткофф та бізнесмен Джаред Кушнер, хоча точна дата їх візиту поки невідома.

  • До слова, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що російський диктатор Володимир Путін розглядає кілька сценаріїв, що робити далі з війною в Україні.