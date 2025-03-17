Зчепилися через Статую Свободи: речниця Трампа нагрубила французькому депутату Глюксманну

Відома Статуя Свободи у Нью-Йорку була подарована США Францією як символ дружби у 1886 році. Незадоволений політикою Трампа французький євродепутат Рафаель Глюксманн закликав США повернути скульптуру назад, оскільки американська влада більше не підтримує цінності свободи.

Під час брифінгу речниця Білого дому Керолайн Левітт грубо відповіла Глюксманну. Посадовиця назвала його "безіменним політиком низького рангу", передає 24 Канал.

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Сварка через Статую Свободи

Левітт зауважила, що США не мають намірів повертати Франції Статую Свободи. Прессекретарка Трампа порадила депутату пригадати, що буцімто "тільки завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою". Посадовиця закликала французів бути вдячними Америці.

Нагадаємо, що раніше скандал спалахнув між главою МЗС Польщі Радославом Сікорським і мільярдером Ілоном Маском. Польський міністр відреагував на чутки, що Україну можуть відключити від Starlink і пообіцяв шукати альтернативи йому. У відповідь Маск назвав поляка "маленькою людинкою". Представник адміністрації Трампа заявив, що якби не його Starlink, Україна давно програла б війну, а росіяни були б біля кордонів Польщі.