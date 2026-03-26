"Я сказав: ні, дякую": Трамп заявив, що Іран хотів зробити його наступником Хаменеї
- Дональд Трамп стверджує, що Іран пропонував йому стати верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї, але він відмовився.
- Трамп заявив, що незважаючи на офіційні заперечення, між США та Іраном тривають переговори щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.
Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час війни зі США постало питання щодо його наступника. Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Іран буцімто хотів бачити саме його на цій посаді, але він відкинув пропозицію.
Про це Трамп заявив під час виступу на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу.
Чому Трамп відхилив пропозицію іранців?
Президент США зізнався, що після загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї країна нібито пропонувала йому стати наступником. Однак, він відмовився від пропозиції, підкресливши, що не має наміру очолювати Іран.
Ще ніколи не було глави країни, яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу,
– сказав Трамп.
Також він вкотре наголосив, що попри офіційні заперечення Тегерану, між США та Іраном тривають переговори щодо можливого припинення конфлікту на Близькому Сході.
Важливо! Днями Дональд Трамп повідомив про успішний перебіг перемовин з іранським режимом. Ба більше – президент США запровадив п'ятиденну павзу на удари по іранських об'єктах. Водночас Тегеран заперечив прямі та непрямі контакти із Вашингтоном. Однак неофіційно ЗМІ писали, що Моджатаба Хаменеї таємно передав Стіву Віткоффу згоду на переговори.
Хто нині очолює Іран?
Після тривалих припущень та обговорень, хто ж обійме посаду нового верховного лідера 9 березня військова та політична верхівка Ірану присягнули на вірність новому лідеру країни, сину вбитого Алі Хаменеї – Моджтабі Хаменеї.
Водночас Трамп не схвалив такого рішення й назвав нового очільника держави "легковажною фігурою".
Згодом в Ірані офіційно визнали, що новий верховний лідер країни Моджтаба Хаменеї поранений – це сталось під час атаки США по резиденції Алі Хаменеї 28 лютого.
Від свого призначення й дотепер Хаменеї ще не з'являвся на публіці, а усі звернення та заяви лідер передає через місцеві медіа. Водночас видання, близьке до оточення іранського очільника припустило, що лідер держави може перебувати у Москві. Це пов'язано із загостренням ситуації в Ірані та загрозу для керівництва країни.