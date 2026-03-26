"Я сказав: ні, дякую": Трамп заявив, що Іран хотів зробити його наступником Хаменеї

Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час війни зі США постало питання щодо його наступника. Американський президент Дональд Трамп стверджує, що Іран буцімто хотів бачити саме його на цій посаді, але він відкинув пропозицію.

Про це Трамп заявив під час виступу на благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу.

Чому Трамп відхилив пропозицію іранців?

Президент США зізнався, що після загибелі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї країна нібито пропонувала йому стати наступником. Однак, він відмовився від пропозиції, підкресливши, що не має наміру очолювати Іран.

Ще ніколи не було глави країни, яка б хотіла цієї посади менше, ніж бути главою Ірану. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу,

– сказав Трамп.

Також він вкотре наголосив, що попри офіційні заперечення Тегерану, між США та Іраном тривають переговори щодо можливого припинення конфлікту на Близькому Сході.

Важливо! Днями Дональд Трамп повідомив про успішний перебіг перемовин з іранським режимом. Ба більше – президент США запровадив п'ятиденну павзу на удари по іранських об'єктах. Водночас Тегеран заперечив прямі та непрямі контакти із Вашингтоном. Однак неофіційно ЗМІ писали, що Моджатаба Хаменеї таємно передав Стіву Віткоффу згоду на переговори.

Хто нині очолює Іран?