Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в ефірі 24 Каналу пояснив, що Іран намагається переграти Захід не якістю, а кількістю цілей у небі. За його словами, американці свідомо йдуть на великі витрати, бо для них критичнішими є безпека та стримування нової війни на виснаження.

Чому США витрачають дорогі ракети на дешеві дрони?

Шон Белл пояснив, що дискусія про вартість перехоплення часто йде не туди, на Заході справді використовують дуже дорогі засоби проти дешевших дронів, але для країн, які захищають свої міста, бази чи кораблі, головним лишається не ціна однієї ракети, а безпека людей і здатність зупинити атаку.

Люди дуже зациклюються саме на вартості. Багато країн Близького Сходу не мають проблем із грошима. Їм байдуже, чим саме збивати дрони. Їх хвилює безпека і захищеність своїх людей,

– пояснив Белл.

Захід роками вкладався в складні й дорогі технології, щоб не втягуватися у війну на виснаження, але через це таких ракет і систем завжди менше, ніж хотілося б. Іран, за його оцінкою, це зрозумів і робить ставку не на якість окремого дрона, а на масу цілей у небі, яка може перевантажити навіть сильну оборону.

Якщо запустити 100, а тим більше 1000 таких дронів по американському військовому кораблю, він не зможе одночасно відстежувати таку кількість цілей, і в нього просто закінчаться ракети,

– наголосив віцемаршал у відставці.

Як приклад Белл навів британський есмінець HMS Dragon, який має потужні можливості ППО, але й там запас ракет не безмежний. Після певної кількості перехоплень корабель уже мусить переходити на інші засоби захисту, і це добре показує, чому війна дронів упирається не лише в гроші, а й у межу самої системи оборони.

Важливо! Війна США та Ізраїлю проти Ірану вже коштує Вашингтону десятки мільярдів доларів і б'є по світовому енергоринку. Американці витрачають дорогу високоточну зброю проти значно дешевших цілей, а це робить кампанію дуже дорогою навіть для США. На цьому тлі дорожчає нафта, Європа стикається з ризиком нової енергетичної напруги, а країни Перської затоки втрачають не лише гроші, а й важливу інфраструктуру через іранські удари.

Досвід України у війні дронів вже потрібен Близькому Сходу

Війна проти "Шахедів" уже давно вийшла за межі суто українського досвіду. Країни Близького Сходу теж зіткнулися з цією загрозою і тепер потребують не лише грошей чи зброї, а людей, які розуміють, як збивати такі цілі швидко й дешевше. Саме тому для них важливими стали українські фахівці, які пройшли цю війну на практиці.

Мені здається доволі показовим, що кілька українців із досвідом роботи з дронами поїхали в Перську затоку, щоб допомогти країнам регіону ефективніше протидіяти "Шахедам", використовуючи свої знання,

– пояснив Белл.

Він вважає це не лише військовою допомогою партнерам, а й політичним кроком для самої України. На його думку, президент Володимир Зеленський таким чином вибудовує довіру з тими країнами, які мають ресурси й озброєння, але не мають такого практичного досвіду.

До слова: Україна вже отримала запити від 11 країн Близького Сходу на дрони-перехоплювачі. Володимир Зеленський казав, що українські фахівці вже співпрацюють із 5 державами щодо протидії "Шахедам". За даними BBC, в одній із країн регіону українські спеціалісти вже навіть успішно збивали іранські безпілотники. Водночас експорт таких систем із України поки що офіційно не відкритий, тому виробники чекають рішення держави.

Для Києва це спосіб показати власну цінність не на словах, а через конкретний результат.

Я думаю, що президент Зеленський завоює довіру країн Близького Сходу. Після цього вони будуть більш схильні допомагати йому в боротьбі з Росією,

– наголосив віцемаршал у відставці.

Війна в Україні показала значно ширшу картину: безпілотники беруть на себе спостереження, збір даних, перехоплення сигналів і радіоелектронний вплив. Через це вони стають не додатком до бою, а одним із головних елементів контролю над полем бою.

Якщо дивитися на дрони як на вузли в екосистемі поля бою, тоді все виглядає інакше. Ці вузли передають інформацію і створюють детальнішу картину поля бою. Одні з цих дронів можуть спостерігати, інші – слухати, ще інші – перехоплювати радіосигнали, а деякі – створювати радіоперешкоди,

– пояснив Белл.

Це змінює і підхід до використання традиційної авіації. Частину завдань, які раніше виконували літаки підтримки або винищувачі, у майбутньому можуть закривати саме безпілотні системи. Йдеться вже не про окрему технологію, а про зміну самої архітектури сучасної війни.

Навіщо в майбутньому використовувати винищувачі для підтримки наземних військ, якщо це можна буде робити за допомогою дронів?,

– наголосив віцемаршал у відставці.

Український досвід у цій сфері цінний не лише через боротьбу з "Шахедами". Він показує, як безпілотники поступово перебирають на себе дедалі більше функцій на полі бою і як швидко армії змушені під це перебудовуватися.

Що відомо про українські перехоплювачі і допомогу партнерам?