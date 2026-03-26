Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.
Дивіться також Побоїться ризикувати, – екскомандувач ВПС Британії сказав, що змусить Путіна зупинити військо
Що відомо про шантаж США Росією?
За словами глави держави, українська розвідка має докази того, що Москва продовжує співпрацювати з Тегераном і передає йому відповідну інформацію.
Водночас Кремль нібито пропонував Вашингтону домовленість. Йшлося про це, щоб відмовитися від обміну даними з Україною в обмін на згортання співпраці Росії з Іраном.
У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це, і кажуть: "Я не передаватиму розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвідувальні дані Україні". Хіба це не шантаж? Абсолютно,
– заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що деякі іранські дрони, які використовувалися під час атак на об'єкти США та їхніх союзників на Близькому Сході, містили російські компоненти. Це, за його словами, підтверджує глибоку військово-технічну співпрацю між Москвою та Тегераном.
Попри це, Росія офіційно заперечує передачу допомоги Ірану у конфлікті зі США та Ізраїлем. Водночас, за словами Зеленського, Україна вже допомагає країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Катару у протидії атакам безпілотників.
Київ також розраховує на посилення співпраці з цими державами. Зокрема, йдеться про залучення коштів для виробництва українських дронів-перехоплювачів та посилення ППО.
Які ще останні заяви про війну в Ірані робив Зеленський?
Володимир Зеленський визнав, що через війну на Близькому Сході Україна тимчасово втрачає пріоритет у американських планах підтримки. Він підкреслив, що увага США зараз відволікається, і це впливає на постачання зброї та фінансову допомогу Україні.
Тому через ескалацію на Близькому Сході Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot. За словами Зеленського, ресурси США та виробників ППО виснажуються швидкими темпами, що створює додатковий виклик для обороноздатності країни.
На Близькому Сході зараз працюють 228 українських фахівців, які допомагають країнам регіону захищати повітряний простір і протидіяти атакам дронів. Вони консультують місцеві команди, застосовують українські технології ППО та розробляють рішення для захисту критичної інфраструктури.