Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.
Что известно о шантаже США Россией?
По словам главы государства, украинская разведка имеет доказательства того, что Москва продолжает сотрудничать с Тегераном и передает ему соответствующую информацию.
В то же время Кремль якобы предлагал Вашингтону договоренность. Речь шла об этом, чтобы отказаться от обмена данными с Украиной в обмен на сворачивание сотрудничества России с Ираном.
У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это, и говорят: "Я не буду передавать разведывательные данные Ирану, если Америка прекратит передавать разведывательные данные Украине". Разве это не шантаж? Абсолютно,
– заявил Зеленский.
Президент также сообщил, что некоторые иранские дроны, которые использовались во время атак на объекты США и их союзников на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты. Это, по его словам, подтверждает глубокое военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном.
Несмотря на это, Россия официально отрицает передачу помощи Ирану в конфликте с США и Израилем. В то же время, по словам Зеленского, Украина уже помогает странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару в противодействии атакам беспилотников.
Киев также рассчитывает на усиление сотрудничества с этими государствами. В частности, речь идет о привлечении средств для производства украинских дронов-перехватчиков и усиления ПВО.
Владимир Зеленский признал, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина временно теряет приоритет в американских планах поддержки. Он подчеркнул, что внимание США сейчас отвлекается, и это влияет на поставки оружия и финансовую помощь Украине.
Поэтому из-за эскалации на Ближнем Востоке Украина может столкнуться с дефицитом ракет для систем Patriot. По словам Зеленского, ресурсы США и производителей ПВО истощаются быстрыми темпами, что создает дополнительный вызов для обороноспособности страны.
На Ближнем Востоке сейчас работают 228 украинских специалистов, которые помогают странам региона защищать воздушное пространство и противодействовать атакам дронов. Они консультируют местные команды, применяют украинские технологии ПВО и разрабатывают решения для защиты критической инфраструктуры.