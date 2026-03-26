Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Смотрите также Побоится рисковать, – экс-командующий ВВС Британии сказал, что заставит Путина остановить войско

Что известно о шантаже США Россией?

По словам главы государства, украинская разведка имеет доказательства того, что Москва продолжает сотрудничать с Тегераном и передает ему соответствующую информацию.

В то же время Кремль якобы предлагал Вашингтону договоренность. Речь шла об этом, чтобы отказаться от обмена данными с Украиной в обмен на сворачивание сотрудничества России с Ираном.

У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это, и говорят: "Я не буду передавать разведывательные данные Ирану, если Америка прекратит передавать разведывательные данные Украине". Разве это не шантаж? Абсолютно,

– заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что некоторые иранские дроны, которые использовались во время атак на объекты США и их союзников на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты. Это, по его словам, подтверждает глубокое военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном.

Несмотря на это, Россия официально отрицает передачу помощи Ирану в конфликте с США и Израилем. В то же время, по словам Зеленского, Украина уже помогает странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару в противодействии атакам беспилотников.

Киев также рассчитывает на усиление сотрудничества с этими государствами. В частности, речь идет о привлечении средств для производства украинских дронов-перехватчиков и усиления ПВО.

Какие еще последние заявления о войне в Иране делал Зеленский?