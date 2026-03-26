Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл объяснил 24 Каналу, что Запад должен предоставить Украине гарантии безопасности и технологическую помощь, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию.

Почему наступление всегда стоит дороже, чем оборона?

Села и города имеют стратегическую ценность, а поля – нет. Если соединить поселки, которые захватила Россия, и все поля вокруг них, это выглядит как большая территория. На самом деле это была скорее операция Украины по зачистке. Это прекрасно, но имеет в основном тактическую ценность,

– объяснил Белл.

Когда любая армия продвигается вперед, она уязвима на начальном этапе, поскольку еще не успела закрепиться. Лучший момент для контратаки – сразу после вражеского наступления, пока противник не выкопал окопы и не наладил логистику и связь.

Украина воспользовалась уязвимостью россиян и быстро отбила немало территорий, что показывает, что она не только отступает, но и движется вперед. Сторона в наступлении всегда теряет значительно больше, чем сторона в обороне, поскольку атакующая армия уязвима во время движения.

Кроме того, российские заградительные отряды расстреливают собственных солдат за попытки отступления, что делает их потери огромными. Если бы Украина начала масштабное наступление, это могло бы стоить очень дорого, поскольку требует больших человеческих жертв.

"Сценарий, при котором Украина вытесняет российских солдат со всей своей территории, включая Крым, является очень маловероятным, потому что у Украины просто недостаточно людей. Если удастся остановить Россию и немного отбросить ее назад, это заставит Путина остановиться, поскольку он не хочет рисковать захваченными территориями", – сказал Белл.

Почему потеря Крыма является неприемлемой для Кремля?

С военной точки зрения, учитывая разницу в масштабах и силах, это очень сложно. Но приоритет – остановить войну. Возвращение территории тоже важно, но главное остановить войну и сделать так, чтобы Россия не могла снова напасть на Украину. Международное сообщество сейчас очень внимательно работает над тем, как помочь Украине, и я видел немало подготовительного планирования в этом направлении,

– отметил Белл.

Активное участие Америки в этом процессе не гарантировано, но присутствие европейских войск в Украине как фактора, сдерживающего, для России создаст серьезные гарантии безопасности. Добавление современных технологий еще больше изменит ситуацию в пользу Украины и откроет новые возможности для защиты.

"Если бы Украина смогла провести внезапную операцию в Крыму и реально приблизиться к нему, это стало бы стратегической катастрофой для Путина. Если бы он хотя бы подумал, что это возможно, он бы сказал себе: "Нам надо начинать переговоры, потому что я не могу позволить себе потерять Крым". Исходя из исторических и стратегических причин, это для него чрезвычайно важно. Запад теперь все больше понимает, что это угроза не только Украине, но и Европе", – подчеркнул Белл.

