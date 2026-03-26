Журналист, аналитик-международник Александр Демченко в эфире 24 Канала сказал, что это похоже на начало большой зачистки внутри российской верхушки. По его словам, Путин все меньше доверяет собственному окружению и уже ищет, кто может сдать его первым.

Путин начал зачистку своего окружения

ФСБ уже пошла не по случайным исполнителям, а по людям из круга Сергея Кириенко, который отвечает за одно из важнейших политических направлений в Кремле. Речь идет о структурах, завязаны на внутреннюю политику, идеологию, репрессии, оккупированные украинские территории и запуск новых инструментов контроля внутри России.

Что известно о Сергее Кириенко? Сергей Кириенко является одним из самых влиятельных чиновников в ближайшем окружении Владимира Путина. В России он занимается кадровой политикой и через подконтрольные программы отбирает и продвигает новое поколение губернаторов, мэров и чиновников. Отдельное направление его работы – втягивание во власть участников войны против Украины. В Кремле это рассматривают как способ дать "ветеранам" карьерные возможности и уменьшить риск недовольства после войны. Кириенко также курирует российскую "мягкую силу" на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. Речь идет об информационных операциях, сети медиа и попытках влиять на политические процессы в соседних странах, в том числе и на украинском направлении.

Именно поэтому эти аресты он воспринимает не как отдельную кампанию, а как удар по одному из центров влияния в ближайшем окружении Путина.

Началась большая репрессия, репрессивная машина запущена. Началась большая волна репрессий внутри России, и Путин начинает пожирать своих,

– сказал Демченко.

Он считает, что Кремль пошел на это не из-за одного конкретного эпизода, а из-за общего страха перед развалом лояльности внутри системы. По его мнению, Путин все больше подозревает собственную охрану, окружение, олигархов и чиновников в том, что в критический момент они начнут сдавать друг друга. Под удар попадают не чужие для режима люди, а те, кто еще вчера был частью его внутренней опоры.

Путин начинает пожирать своих, потому что не доверяет, потому что боится и потому что знает, что его будут сдавать и сливать свои же: охрана, окружение, олигархи и местные чиновники,

– отметил аналитик-международник.

Кремль уже переходит от обычной борьбы кланов к жесткой внутренней зачистке. Это означает, что подозрение внутри российской верхушки будет только расти, а круг тех, кого Путин еще считает безопасными для себя, дальше будет сужаться.

Кириенко провалил важное задание Путина

Демченко не связывает этот удар только с историей вокруг Ильи Ремесла, хотя и говорит, что в Кремле его давно считают человеком Кириенко.

К слову: российский блогер Илья Ремесло опубликовал сообщение "5 причин, по которым я перестал поддерживать Путина", в котором резко раскритиковал войну против Украины, потери России и последствия для обычных россиян. После этого, по данным российских телеграм-каналов, он оказался в психиатрической больнице.

Главную причину он видит в другом: Путин недоволен тем, как Кириенко выполнил одну из ключевых внутренних задач. Речь идет о попытке быстро и почти незаметно перевести россиян на новый мессенджер Max, вытеснить Telegram и дожать систему цифрового контроля.

Вопрос не в Ремесле, а, вероятнее всего, в том, что Путин недоволен тем, что Кириенко не справился,

– сказал Демченко.

Он пояснил, что этот переход должен был пройти для населения почти бесшовно, а новая система должна была нормально работать и в тылу, и на фронте. Зато все затянулось, военные не получили полноценной замены, блокировка соцсетей и белые списки не дали нужного эффекта, а отключение мобильного интернета только усилило недовольство. Это, по его словам, и стало для Путина сигналом, что Кириенко не выполнил задачу быстро, эффективно и тихо.

Путин считал, что население не должно заметить этой подмены, этой тотальной манипуляции. Кириенко не смог все сделать быстро, эффективно и незаметно. Поэтому за ним и пришли,

– подчеркнул аналитик-международник.

Демченко добавил, что эта логика уже повторяется не впервые, сначала, как он говорит, пошли по Шойгу, потом убрали Патрушева, а теперь взялись за Кириенко. Это показывает, что Путин уже не просто ищет виновных, а последовательно выбивает людей, которые еще недавно были важными для управления системой.

