Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу сказав, що це схоже на початок великої зачистки всередині російської верхівки. За його словами, Путін дедалі менше довіряє власному оточенню і вже шукає, хто може здати його першим.

Путін почав зачистку свого оточення

ФСБ уже пішла не по випадкових виконавцях, а по людях із кола Сергія Кірієнка, який відповідає за один із найважливіших політичних напрямків у Кремлі. Йдеться про структури, зав'язані на внутрішню політику, ідеологію, репресії, окуповані українські території та запуск нових інструментів контролю всередині Росії.

Що відомо про Сергія Кирієнка? Сергій Кирієнко є одним із найвпливовіших чиновників у найближчому оточенні Володимира Путіна. У Росії він займається кадровою політикою і через підконтрольні програми відбирає та просуває нове покоління губернаторів, мерів і чиновників. Окремий напрямок його роботи – втягування у владу учасників війни проти України. У Кремлі це розглядають як спосіб дати "ветеранам" кар'єрні можливості і зменшити ризик невдоволення після війни. Кирієнко також курує російську "м'яку силу" на пострадянському просторі та у Східній Європі. Йдеться про інформаційні операції, мережі медіа і спроби впливати на політичні процеси в сусідніх країнах, зокрема й на українському напрямку.

Саме тому ці арешти він сприймає не як окрему кампанію, а як удар по одному з центрів впливу в найближчому оточенні Путіна.

Почалася велика репресія, репресивна машина запущена. Почалася велика хвиля репресій усередині Росії, і Путін починає пожирати своїх,

– сказав Демченко.

Він вважає, що Кремль пішов на це не через один конкретний епізод, а через загальний страх перед розвалом лояльності всередині системи. На його думку, Путін дедалі більше підозрює власну охорону, оточення, олігархів і чиновників у тому, що в критичний момент вони почнуть здавати один одного. Під удар потрапляють не чужі для режиму люди, а ті, хто ще вчора був частиною його внутрішньої опори.

Путін починає пожирати своїх, бо не довіряє, бо боїться і бо знає, що його здаватимуть і зливатимуть свої ж: охорона, оточення, олігархи і місцеві чиновники,

– наголосив аналітик-міжнародник.

Кремль уже переходить від звичайної боротьби кланів до жорсткої внутрішньої зачистки. Це означає, що підозра всередині російської верхівки тільки зростатиме, а коло тих, кого Путін ще вважає безпечними для себе, далі звужуватиметься.

Кірієнко провалив важливе завдання Путіна

Демченко не пов'язує цей удар лише з історією навколо Іллі Ремесла, хоча й каже, що в Кремлі його давно вважають людиною Кірієнка.

До слова: російський блогер Ілля Ремесло опублікував допис "5 причин, через які я перестав підтримувати Путіна", у якому різко розкритикував війну проти України, втрати Росії та наслідки для звичайних росіян. Після цього, за даними російських телеграм-каналів, він опинився в психіатричній лікарні.

Головну причину він бачить в іншому: Путін незадоволений тим, як Кірієнко виконав одне з ключових внутрішніх завдань. Йдеться про спробу швидко й майже непомітно перевести росіян на новий месенджер Max, витіснити Telegram і дотиснути систему цифрового контролю.

Питання не в Ремеслі, а, найімовірніше, в тому, що Путін незадоволений тим, що Кірієнко не впорався,

– сказав Демченко.

Він пояснив, що цей перехід мав пройти для населення майже безшовно, а нова система мала нормально працювати і в тилу, і на фронті. Натомість усе затягнулося, військові не отримали повноцінної заміни, блокування соцмереж і білі списки не дали потрібного ефекту, а відключення мобільного інтернету лише посилило невдоволення. Це, за його словами, і стало для Путіна сигналом, що Кірієнко не виконав завдання швидко, ефективно і тихо.

Путін вважав, що населення не повинно помітити цієї підміни, цієї тотальної маніпуляції. Кірієнко не зміг усе зробити швидко, ефективно й непомітно. Тому за ним і прийшли,

– наголосив аналітик-міжнародник.

Демченко додав, що ця логіка вже повторюється не вперше, спочатку, як він каже, пішли по Шойгу, потім прибрали Патрушева, а тепер узялися за Кірієнка. Це показує, що Путін уже не просто шукає винних, а послідовно вибиває людей, які ще недавно були важливими для керування системою.

