На межі розриву: у відносинах Європи та США – велика криза, – Politico
- На Мюнхенській конференції з безпеки європейські лідери визнали кризу у відносинах зі США, попри зусилля Вашингтона заспокоїти союзників.
- Європа активно обговорює можливу оборонну автономію, зокрема роль французького ядерного арсеналу, через сумніви в надійності американської "ядерної парасольки".
На Мюнхенській конференції з безпеки європейські лідери фактично визнали: відносини зі США переживають одну з найглибших криз за десятиліття. Попри спроби Вашингтона заспокоїти союзників, довіра між сторонами суттєво підірвана.
У Європі дедалі частіше говорять про необхідність самостійно гарантувати власну безпеку. Про це повідомляє Politico.
Що відомо про погіршення відносин між Європою та США?
Під час Мюнхенської конференції з безпеки стало зрозуміло, що трансатлантичний союз переживає серйозні потрясіння, а довіра між Європою та США суттєво ослабла. Попри те, що співпраця зберігається, "старий порядок", який десятиліттями поєднував дві сторони Атлантики, фактично занепав.
Як пише Politico, серед європейських політиків і бізнесу немає єдиної думки щодо майбутнього відносин зі США. Деякі співрозмовники видання вважають, що на відновлення довіри може знадобитися ціле покоління.
Державний секретар США Марко Рубіо намагався заспокоїти союзників і запевнив у збереженні американської ролі в НАТО, однак його виступ не зміг зняти глибоку недовіру. Європейські лідери офіційно демонстрували стриманість, адже військова присутність Америки й надалі залишається ключовим фактором безпеки континенту.
Водночас у Європі дедалі активніше обговорюють довгострокову оборонну автономію. Зокрема, Франція, Німеччина та Швеція ведуть попередні консультації щодо ролі французького ядерного арсеналу у гарантуванні безпеки Європи. Подібні дискусії посилюються через сумніви в надійності американської "ядерного парасольки".
Одним із найбільш болючих моментів у відносинах стали заяви Дональда Трампа щодо Гренландії. У Данії такі ідеї назвали неприйнятними та попередили, що конфлікт між союзниками по НАТО може поставити під сумнів існування самого Альянсу.
У підсумку, за оцінками аналітиків, післявоєнна модель трансатлантичного партнерства вже не працює у звичному вигляді, а Європа дедалі більше готується до сценарію, де їй доведеться покладатися передусім на власні сили.
Як Європа намагається забезпечити власну безпеку?
Польща виходить з Оттавської конвенції, щоб зміцнити обороноздатність на тлі загроз з боку Росії. Парламент вважає, що досвід війни в Україні підкреслив важливість протипіхотних мін для стримування ворога.
Європейські держави обговорюють створення власної ядерної системи стримування. Зокрема, Франція може розширити свою "ядерну парасольку" для інших країн Європи, або ж окремі держави можуть розвивати власні можливості.
ЄС підготував новий пакет санкцій, спрямований на обмеження експорту нафти та металів із Росії, а також, ймовірно, заборону співпраці з портами третіх країн. Вони стосуватимуться енергетики, торгівлі, банківської системи, криптовалют, імпорту металів, хімікатів, а також нових обмежень для 20 регіональних банків Росії.