Третя світова війна вже почалася? Як ми про це дізнаємося й що кажуть історики

Політики, коментатори, експерти, інфлюенсери, зірки шоубізу та пересічні громадяни постійно повторюють, що Третя світова війна вже почалась.

З цим важко сперечатися, дивлячись зсередини на геноцидну агресію Росії проти України й тисячі жертв та руйнування, небачені в Європі за останні 80 років. А також спостерігаючи дистанційно за постійною ескалацією ядерної риторики, відкриттям все нових "фронтів", агресивними планами експансії Китаю та "мавпою з гранатою" на посту президента наймогутнішої країни світу.

24 Канал проаналізував цю ситуацію та звертається по допомогу до історичних аналогій.

Хто й чому говорить про Третю світову?

Розмови про глобальний воєнний конфлікт – не нові, про це ми чуємо як мінімум із 2022 року, коли друга ядерна держава світу – Росія – розпочала повномасштабну агресію проти України. При цьому дехто згадує 2014 рік та гібридну агресію з окупацією Криму та Донбасу, а дехто й узагалі 2008-й, коли Росія напала на Грузію.

Нині, коли США та Ізраїль об'єдналися, щоб знищити режим терористичної релігійної диктатури в Ірані, а той у відповідь почав бити ракетами та шахедами на всі боки без розбору, спокуса оголосити цю війну "новим фронтом" Третьої світової зростає.

І це вже не говорячи про десятки інших воєнних конфліктів різного ступеня інтенсивності, які навіть лавреат премії миру ФІФА Дональд Трамп не встигає гасити, а подекуди й сам доливає бензинчику до багаття. Як було, до прикладу, з Венесуелою та, можливо, буде незабаром із Кубою.

Крім того, маємо власне бачення геополітики від китайських товаришів, які давно бажають захопити Тайвань і нині активно готують його блокаду, а паралельно з цим ще й намагаються прогнати всіх інших із Південнокитайського моря, яке активно хочуть перетворити на власне внутрішнє озеро. Не забуваймо про “атомного” Кіма та його родину, яка має ядерні ракети й не має сентиментів. А також про чимало інших нерозв’язаних суперечностей.

Погодьтеся, цього цілком достатньо для планетарної "королівської битви" з неочевидними результатами й точно похмурими перспективами.

Тож не дивно, що про настання Третьої світової вже говорять як про доконаний факт. Але не всі. Наприклад, у Росії та США (а атака на Іран, як би це дико не звучало, також є неспровокованою агресією) свої дії навіть не називають "війною", ховаючись за евфемізми – "СВО", "кінетичні дії", "операція", "місія" тощо.

Щоправда, навіть у Росії немає одностайної думки. Бо, наприклад, колишній президент цієї країни Дмитро Мєдвєдєв постійно говорить про Третю світову як про те, що вже почалося або ось-ось почнеться.

Формально ні (не почалась, – 24 Канал), але якщо Трамп продовжить свій божевільний курс на злочинну зміну політичних режимів, вона безсумнівно почнеться. І тригером може стати будь-яка подія. Будь-яка… Це війна США та їхніх союзників за збереження глобального домінування. Свині не хочуть розлучатися з коритом… Ніяких чарівних ліків від дій махрових ідіотів і клінічних виродків немає й бути не може. Гарантія одна: США бояться Росії й знають ціну ядерного конфлікту. У разі його виникнення Хіросіма й Нагасакі будуть дитячою грою в пісочниці,

– Мєдвєдєв в інтерв'ю російським ЗМІ від 2 березня 2026 року про світ, який нібито опинився на порозі Третьої світової.

Як "Третю світову війну по частинах", починаючи з 2014 року, характеризував геополітичну ситуацію у світі Папа Римський Франциск.

Українські політики з цього питання з понтифіком солідарні. Про початок Третьої світової в різний час заявляли радник президента Михайло Подоляк, колишній очільник ГУР, а нині голова Офісу Президента Кирило Буданов, посол України у Великій Британії та колишній головком ЗСУ Валерій Залужний.

У 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна",

– Залужний в інтерв'ю BBC пояснює свою думку глобальністю конфлікту та тим, що Росія почала використовувати у війні проти України північнокорейських солдатів та ракети, а до того – іранські шахеди та китайські снаряди.

Людство має врешті-решт прийняти той факт, що третя світова війна вже йде. Так, вона видозмінилася. Є гарячі осередки, як на Близькому Сході та в Україні, є велика кількість гібридних осередків. І, як будь-яка світова війна, вона призведе до зміни правил,

– радник Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російському емігрантському виданню "Медуза" 10 березня 2026 закликає прийняти той факт, що людство вже переступило межу.

Президент України більш обережний. У 2025 і 2026 роках Володимир Зеленський послідовно доносив думки, що світ дійсно на порозі Третьої світової, але досі має шанс уникнути глобального конфлікту.

Востаннє Зеленський про це говорив у інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону в березні 2026 року.

Я сказав, що буде Третя світова війна. Президент (Трамп, – 24 Канал) мене не почув. Його люди, може, почули, але я невпевнений, що вони можуть оцінити, що... Росія почала підтримувати (Іран, – 24 Канал) дронами, й безумовно допоможе з ракетами,

– Зеленський констатує, що попереджав США про небезпеку, але ті проігнорували пересторогу.

Що про те, чи почалася Третя світова війна, думають експерти?

ЗМІ при цьому часто не такі уважні до деталей й завжди шукають сенсації. Наслідком чого стають ось такі заголовки, коли довге пояснення експерта перетворюється на коротке, але дуже страшне речення.:

"Історик розкриває три ознаки того, що світова війна вже почалася", або їх вже українська адаптація:

"Третя світова війна вже розпочалася, – Daily Mail із посиланням на істориків".

Йдеться про думку історика та політолога Ентоні Гліса. Це дійсно відомий науковець та експерт. Його основна теза та обґрунтування того, що глобальний воєнний конфлікт вже почався, полягає в тому, що:

спостерігається ескалація, зумовлена волею політиків, а не потребою оборонятись;

відбувається ігнорування міжнародного права та масове застосування принципу "хто сильніший, той і правий";

конфлікт перетворюється у затяжний із розширенням його географії замість реальних спроб домовитись про мир.

З колегою згоден інший медійний британський історик та публіцист Ніл Фергюсон.

Ще у 2024 році, тобто до приходу до влади Трампа та двох атак на Ізраїль, він писав у колонці для Bloomberg про сценарії Третьої світової як сутички двох блоків на чолі з США та Китаєм. Його текст тоді наробив багато шуму й поставив питання, на які досі немає відповідей.

У тому ж 2024 році Фергюсон розширив свою думку та назвав нинішню ситуацію "Другою Холодною війною", припустивши, що Третя світова вже могла початися, просто про це ще не знають, бо не мають оптики та суперздатності Віталія Кличка дивитися в завтрашній день.

Інтелектуал вважає, що війна в Україні, нинішня (та попередні) війни на Близькому Сході, а також потенційне протистояння навколо Тайваню – взаємопов'язані.

Шотландець використав дуже яскраву метафору з Толкіна (до речі, ветерана Першої світової) про те, що "лише поступово стає зрозуміло, що сили темряви об'єдналися", маючи на увазі формування нової "осі зла" в особі Китаю, Росії та їхніх сателітів, а також постійні нові вогнища ескалації. Цей період він назвав "десятиліттям війн".

При цьому серед інших публічних інтелектуалів достатньо критиків Фергюсона та Гліса, а думка, що нинішні численні конфлікти не є частиною великого задуму, а лише наслідком локальних суперечностей, руйнацією міжнародного права та кризою міжнародних інститутів забезпечення миру, також доволі популярна. І, варто визнати, також має право на існування.

А що таке взагалі "світова війна"?

Але в будь-якій суперечці важлива не лише оптика, але й інструментарій. Про це влучно сказав на початку 2025 року Кирило Буданов, який тоді очолював ГУР, зазначивши, що "третя світова" – це не практичне питання, а така собі проєкція.

Це філософське питання, залежить, як на це дивитися. Для мене – так, втягнута абсолютна більшість найсильніших і найрозвинутіших країн світу, це просто факт,

– Буданов в інтерв'ю "Укрінформу" в лютому 2025 року ствердно відповідає на питання про Третю світову.

Для того, щоб визначитись, правильно прийти до спільного знаменника та з'ясувати, як кожен розуміє термін.

Світову війну можна визначити як масштабний збройний конфлікт, у який втягнута більшість наймогутніших держав світу, а бойові дії охоплюють кілька континентів або океанів. Також вона повинна мати цілісний характер, тобто бойові дії на різних театрах мусять бути об'єднані загальною метою, а учасники війни повинні об’єднатися в коаліції.

Війна має бути тотальною та виснажливою для її учасників, а її наслідком мають стати докорінні зміни "правил гри", а також кордонів та навіть політичного устрою держав. Мають відбутися значні зміни й у суспільній свідомості, а також багато інших.

Нині історики називають два конфлікти, які підпадають під це визначення. Власне, це Перша та Друга світова. Перша тривала з 1914 по 1918 роки, а друга – з 1939 по 1945-й.

Цікаво, що навіть до цієї загально визнаної хронології є питання. Наприклад, Першій світовій передували численні локальні та регіональні конфлікти (найвідоміший – Балканські війни).

Те саме було з Другою світовою. Бо їй передували:

гібридні дії нацистів – окупація Рейнської демілітаризованої зони, аншлюс Австрії та захоплення Чехословаччини;

війна в Іспанії;

італійська агресія в Африці;

з'ясування стосунків між СРСР та Японією на Далекому Сході;

Зимова війна між Фінляндію та СРСР (тоді – офіційним союзником Гітлера);

агресія Японії проти Китаю (почалася в 1937 році, а якщо додати окупацію Маньчжурії, то взагалі – з 1931-го).

До речі, китайські історики вважають датою початку Другої світової не 1 вересня 1939 року, а 7 липня 1937 року, тобто дату нападу Японії на Китай. Решта світу натомість вважає цей конфлікт локальним, а не частиною глобального.

У Росії тема "Другої світової" взагалі на маргінесі, там заправляє балом так звана Велика вітчизняна війна, а будь-які відхилення від "генеральної лінії", не кажучи вже про доведену співучасть Сталіна та Гітлера у розв’язанні конфлікту, буде каратися репресіями. У цьому Росія все більше нагадує КНДР, де існує власний міф щодо визначальної ролі місцевої династії в перемозі у Другій світовій.

Популярною у світі серед істориків є думка, що "світові війни” – не винахід 20 століття. Дійсно, під наведене вище визначення можна підігнати й інші конфлікти. Наприклад, так звані Наполеонівські війни початку 19 століття або Семирічну війну середини 18-го. Або монгольську навалу першої половини 13-го чи навіть завоювання Азії Олександром Македонським понад 2350 років тому.

При цьому часто забувається, що це просто красива метафора. Наприклад, середньовічні англійці та французи не знали, що були учасниками Столітньої війни, а їх далекі нащадки гадки не мали, що гинуть у полях Фландрії в боях Першої світової.

У дні, коли вона відбувалася, ніхто не називав цей конфлікт так. Та війна тоді мала іншу назву – "Велика" (The Great War). Без нумерації, бо жахи війни, як вважалося, ніхто не захоче повторювати (це, до речі, стало причиною швидкої капітуляції Франції в 1940-му).

Першою світовою (World War I) вона стала лише в 1939 році, тобто через 21 рік після свого закінчення. Першими її так назвали британські журналісти – автори журналу Time у випуску від 12 червня 1939 року. А після нападу Гітлера на Польщу вдала метафора журналістів стала загально визнаним терміном. Зокрема, для політиків і науковців. А сам термін – витвір 19 століття, його використовували, наприклад Маркс та Енгельс, але це не стало мейнстримом.

При цьому деякі історики не визнають навіть паузи, яку часто називають латинським терміном "інтербеллум" і вважають дві світові війни двома актами одного глобального конфлікту.

Так почалась Третя світова чи ще ні?

Повертаючись до нашої "третьої світової", то вона наразі виглядає дивно (не треба плутати з "Дивною війною" – періодом Другої світової, коли союзники не наважувались на активні дії проти нацистів, тримаючи в голові можливу участь Сталіна у війні на боці Гітлера).

Точніше – ще дивніше.

Бо європейці взагалі не хочуть воювати й робили це лише в уяві російського телебачення, хоча в останні місяці московські пропагандисти втомились і від цього.

Росія поукладала оборонні угоди з Іраном та Венесуелою, проводила спільні з Китаєм воєнні навчання, але "злила" союзників за першої можливості.

Інший підписант оборонної угоди з Москвою – Північна Корея – долучилася до війни проти України, але далі Курщини сильно не лізла. При цьому на українських ділянках фронту присутні військові з КНДР, але їх роль недостатня для того, щоб визначити їх як повноцінного учасника вторгнення. Навіть зважаючи на всі поставки корейської зброї та снарядів.

З Китаєм ще дивніше – Пекін допомагає Росії, але усіма силами намагається зберегти обличчя та утримується від того, щоб вже відкрито підтримати агресію московитів.

Це наводить на думку, що справжньої та монолітної "Осі зла" не існує в природі, натомість є клуб за інтересами, де кожна держава переслідує власні цілі й не бажає повноцінно занурюватися в те, що російський диктатор Путін називає "двіжухою".

Не менш все цікаво та дивно у так званого колективного Заходу. Який і не Захід, і не колективний. НАТО переживає найбільшу кризу з часу створення, а так званий лідер так званого вільного світу робить безумні речі, веде економічну війну зі своїми головними союзниками, публічно принижує їх, намагається "віджати" їхні території, фактично обнулив "Атлантичну хартію" та просто неадекватний.

Після січневої заяви Трампа про те, що союзники США по війні в Афганістані "трималися подалі від фронту" й взагалі не були важливі, викликала справедливу хвилю обурення та звинувачення в невдячності. Наслідком цих слів стало те, що Європа не бажає брати участь в іранській авантюрі Трампа та Нетаньягу, а також проєкція на те, що буде, коли Трамп захоче повоювати з Китаєм.

Звісно, насправді все складніше, навколо Тайваню перетинаються інтереси на лише США та КНР, атлантичної єдності як такої не існувало на початку Другої світової, а Черчилль був для американців кимсь на кшталт бідного родича без “карт”. А потім Японія напала на Америку, а Гітлер сам оголосив війну США й все закрутилося… Але нині дуже схоже, що "чергову перемогу" Америка буде здобувати наодинці.

Звісно, передбачати важко, на відміну від істориків, які вивчають минуле, очевидці турбулентних подій не мають преференції використовувати післязнання та формувати за його допомогою те, про що в підручниках напишуть (або не напишуть) як про Третю світову.

Не варто розраховувати й на точність історичних прикладів минулого. Історія не є точною дисципліною, її закони ще остаточно не сформовані (якщо взагалі це можливо), а для надійних узагальнень маємо не надто велику вибірку подій. Тому й надалі користуємось метафорами, але пам’ятаємо, світова війна – велике зло. Але, на жаль, нині не неможливе, а цілком собі реальне.

Війна – на жаль, частина людської природи й навіть загроза знищення ненадовго зупиняє людство від самовбивчої агресії. Недарма циніки жартують, що після Третьої світової обов'язково буде Четверта, але вестися вона буде списами.