У повітряний простір Естонії вранці залетіли 3 російські винищувачі. НАТО підіймало у повітря F-35.

Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ERR і Politico.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії 19 вересня?

Вранці 19 вересня 3 винищувачі Росії залетіли у повітряний простір Естонії.

Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені. На момент порушення вони не мали двостороннього радіозв'язку з естонською авіадиспетчерською службою.

Винищувачі Росії кружляли в Естонії близько 12 хвилин, поки НАТО не підняло у повітря італійські F-35 для їх перехоплення.

Розташування острова Вайндлоо: дивіться на карті

У Міністерстві закордонних справ Естонії викликали Тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Естонії, щоб висловити протест та вручити ноту.

Із початку цього року це вже четверте порушення повітряного простору Естонії з боку Росії.

Але сьогоднішнє порушення, під час якого три винищувачі увійшли до нашого повітряного простору, є безпрецедентно жорстоким,

– сказав міністр закордонних справ Маргус Тсахкна.

Він закликав реагувати на це наростання агресивності Росії політичним та економічним тиском на Москву.

На цей інцидент відреагувала також Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є надзвичайно небезпечною провокацією. Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні", – написала вона.

Каллас додала, що перебуває у тісному контакті з урядом Естонії. За її словами, Путін тестує рішучість Заходу, і зараз не час проявляти слабкість.

