ЦАХАЛ заявив про ліквідацію глави розвідштабу "Хезболли" у Бейруті
- Армія оборони Ізраїля підтвердила ліквідацію глави розвідштабу "Хезболли" Хусейна Макледа в Бейруті.
- Уряд Лівану заборонив військову діяльність організації, зобов'язавши її передати озброєння під державний контроль.
Армія оборони Ізраїля офіційно підтвердила, що під час точкового удару по Бейруту було ліквідовано Хусейна Макледа. Він керував розвідувальним штабом угруповання "Хезболла".
Додаткову інформацію ЦАХАЛ пообіцяв оприлюднити згодом. Про ситуацію в Лівані пише Euro News.
Яка ситуація в Бейруті?
Уряд Лівану оголосив про негайну заборону військової та силової діяльності "Хезболли" на території держави. Прем'єр-міністр Наваф Салам заявив, що організацію зобов'яжуть передати озброєння під контроль держави.
Це рішення ухвалили після екстреного засідання уряду попри те, що "Хезболла" має представництво і в кабінеті міністрів, і в парламенті. Воно пролунало через кілька годин після того, як підтримуване Іраном угруповання повідомило про запуск ракет і безпілотників у напрямку Ізраїлю, заявивши, що це відповідь на ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану після провалу ядерних переговорів. Під час перших хвиль атак ліквідували частину іранського військово-політичного керівництва, включно з аятолою Алі Хаменеї.
У відповідь Ізраїль здійснив масштабні авіаудари по Бейруту та десятках населених пунктів на півдні Лівану. За даними міністерства охорони здоров'я, загинула щонайменше 31 людина, ще щонайменше 149 отримали поранення.
Після засідання уряду Салам наголосив, що ліванська держава рішуче й беззастережно відкидає будь-які військові чи силові дії, які здійснюються з території країни поза межами законних державних інституцій.
Що відомо про "Хезболлу"?
Це шиїтський рух, який поєднує політичну діяльність із потужним воєнізованим крилом і довгий час мав значний вплив у Лівані. Організацію заснували на початку 1980-х за підтримки Ірану з метою боротьби проти Ізраїля під час ізраїльської окупації півдня Лівану в період громадянської війни.
Із 1992 року рух бере участь у виборах і перетворився на вагому політичну силу. Його збройне крило здійснювало атаки на ізраїльські та американські підрозділи, угруповання зберігає тисячі бійців і значний ракетний арсенал на півдні країни та продовжує протистояти Ізраїлю в прикордонних спірних районах.
Переважна більшість держав Заходу, зокрема США, а також країни Перської затоки й Ліги арабських держав внесли її до списку терористичних організацій.
Як Ізраїль розпочав наступ на "Хезболлу"?
На тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході Ізраїль 2 березня оголосив про початок наступальної операції проти "Хезболли" у відповідь на атаку з боку угруповання. ЦАХАЛ звернувся до мешканців прикордонних населених пунктів Лівану із закликом терміново залишити домівки через загрозу бойових дій.
Зазначамо також, що під час удару по Бейруту ізраїльські сили ліквідували керівника політичного крила організації Мохаммада Раада.
Ізраїльський політолог і підполковник запасу ЦАХАЛу Аріє Зайден в етері 24 Каналу зазначив, що вже зараз можна говорити про певні досягнуті результати. Водночас він підкреслив, що питання подальшого розвитку подій залежатиме не лише від суто військових рішень, а й від ширшого контексту протистояння в регіоні.