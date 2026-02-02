Донька Келлога розкритикувала США на тлі вбивства шахтарів в Україні

1 лютого Росія цинічно атакувала автобус з шахтарями на Дніпропетровщині. На тлі цієї трагедії донька Кіта Келлога засудила мирні переговори з агресором.

1 лютого Меган Моббс опублікувала пост у соцмережі "Х", в якій відреагувала на вбивство шахтарів у Тернівці. Президентка благодійного фонду The Weatherman Foundation вказала на помилку американської влади, яка намагається домовитися про мир з окупантами.

Як донька Келлога прокоментувала удар по автобусу з шахтарями?

На тлі постійних російських атак перемовини Києва і Вашингона щодо плану процвітання України на 800 мільярдів доларів видаються недоречними.

"Причина №16918, через яку зараз ведуться переговори щодо документа про процвітання, є абсурдною та фантастичною", – наголосила Моббс.

Вона заявила, що є чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами. Донька Келлога підкреслила: допоки американські переговорники цього не визнають та не покарають Кремль, "мирний фарс триватиме".

Нагадаємо, що США продовжують обговорювати з Росією завершення війни в Україні, попри те, що окупанти щодня обстрілюють нашу країну і вбивають цивільних. Ще на початку другого терміну Дональд Трамп наполягав на тому, що спершу сторони мають припинити вогонь, а вже потім розмовляти про мир. Однак після зустрічі із Путіним на Алясці в серпні 2025 року американський лідер змінив свою позицію на користь Кремля, і погодився домовлятися про мир під час жорстоких ударів по Україні.

Зауважимо, що удар по автобусу з шахтарями відбувся якраз напередодні нового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

До слова, днями Дональд Трамп особисто попросив не обстрілювати Україну упродовж тижня. У Росії це підтвердили, заявивши про так зване енергетичне перемир'я до 1 лютого. Втім, як пише The New York Post, Путін порушив дане президенту США слово і за час перемир'я вбив 5 мирних українців.

Що відомо про трагедію у Тернівці?