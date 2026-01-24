Це наочно демонструє справжні наміри Москви. Донька Кіта Келлога, президентка благодійного фонду The Weatherman Foundation Меган Моббс закликала президента США Дональда Трампа нарешті відреагувати.
Як Моббс прокоментувала нічний обстріл України?
Меган Моббс в інтерв'ю DW заявила, що Трамп ухвалює рішення спираючись на інформацію, яку йому надають радники. Вона вважає, що ті дають президенту "погані поради".
Думка, що Трамп опрацьовує кожну розвідку, кожен шматок інформації, яку отримує щодня – це нісенітниця. Тому я й кажу, що він отримує погані поради. Але щоразу, коли щось таке стається, як-от саміт на Алясці, він розуміє: "Ой, можливо це неправда, що будинок Путіна насправді не був ціллю для удару дрона". І це робить його все агресивнішим,
– каже вона.
Водночас Моббс нагадала, що санкції за нинішньої адміністрації у США суворіші, ніж були за колишньої, а також за Трампа дозволили обмін розвідданими для ударів по Росії.
Вона відреагувала на нову хвилю жорстоких російських ударів риторичним запитанням – коли дії Кремля остаточно розлютять президента США Дональда Трампа настільки, що він почне активно допомагати жертві агресії.
Моббс переконана: цією атакою Володимир Путін фактично дав відповідь Трампу, який досі схильний вірити в нібито прагнення російського лідера до завершення війни.
Водночас вона сумнівається, що такий демонстративний крок з боку потенційного учасника "Ради миру" змусить Трампа переглянути свою позицію.
"З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії щодо миру. Я припинила гадати, коли така поведінка настільки розлютить президента (Трампа, – 24 Канал), що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні", – написала Меган Моббс.
Келлог переконаний, що Росія програє війну
Кіт Келлог вважає, що перевага у війні перейде на бік України, якщо українці витримають зиму. Він також закликав до посилення економічних санкцій проти російських нафтових компаній.
Він запропонував заблокувати російський експорт через Балтійське море. Він пояснив, що Росія не має такої економічної стійкості, як Радянський Союз.